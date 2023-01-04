廣州文旅熱 新年假期營收逾20億
2023年元旦假期，廣州文化旅遊市場持續升溫。根據廣州市文化廣電旅遊局2日通報，據統計，元旦假期三天（去年12月31日至1月2日），廣州市接待遊客共272萬人次，文旅行業收入超過20億元（人民幣，下同）。
多家在線旅遊平台數據顯示，廣州上榜中國大陸旅遊熱門目的地前十名，夜遊訂單也居於前列。
另據新華社報導，大陸文化和旅遊部2日公布，經過文化和旅遊部數據中心的測算，2023年元旦假期，大陸國內旅遊共出遊5271萬人次，年增0.44%；實現大陸國內旅遊收入人民幣265億元（約新台幣1166億元），年增4%。報導說，有關數據顯示，中遠程旅遊穩步復甦。
旅遊平台攜程2023元旦假期總結報告說，這次假期近6成的用戶選擇跨省遊，元旦跨境機票預訂量年增145%。
旅遊平台飛豬數據顯示，元旦假期的跨省遊和跨市遊訂單占比近8成，達到近一年峰值，年輕用戶成為這類旅遊的主力軍。
攜程數據顯示，跨年夜當天，上海、北京、成都、重慶、廣州、杭州、南京、長沙、深圳、西安是旅遊熱度最高的10座城市。
中新社報導，廣州市各大景區景點推出了豐富多彩的迎新年活動，其中廣州長隆國際大馬戲全新升級劇目迎來首演，廣州融創文旅城舉辦元旦狂歡潮玩活動，南沙天后宮舉辦跨年電音節活動，多艘珠江遊船推出水上跨年倒數活動。
據不完全統計，元旦假期，廣州市納入統計的15家重點景區接待遊客超過41萬人次。在線旅遊平台攜程統計數據顯示，廣州長隆、廣東科學中心、廣東省博物館、廣州塔等景區熱度較高。
據統計，元旦假期，遊客仍然傾向於開展短途鄉村遊，鄉村遊接待遊客人次占該市假期遊客接待總量近半。廣州花都區寶桑園、北跡露營1號的異木棉迎來盛花期，七溪地的楓香、落羽杉、爬山虎層林盡染，都吸引了不少遊客前往。
此外，廣州市文化廣電旅遊局整合1700多家文旅企業資源，將面向社會發放三輪共2000萬元的文旅消費券，面值從30元至1000元不等，共約30萬張。元旦假期首日發放第一輪1000萬元消費券，吸引大批市民搶券，10萬張消費券不到2小時發放完畢，激發了民眾文旅消費熱情。
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