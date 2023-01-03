陸研發客機衛星WI-FI 邁向「空中網路」時代

隨著山東航空註冊編號為B-220W的波音737-800客機2日在濟南遙牆國際機場緩緩降落，安裝有中國大陸首套國產Ku頻段「高通量機載衛星通訊終端」的高速空地互聯飛機試飛成功，標誌著中國民航開啟了自主可控「空中網路」時代。

據香港文匯網，這架飛機加裝的Ku頻段高通量機載寬頻衛通終端機，及改裝方案均由大陸廠商自主研發設計，並由中國民用航空華東管理局進行適航審定，這意味着具有完全自主知識產權的衛星通信解決方案在大陸民航客機上首次實現了高速互聯網接入，開啟了自主可控的「空中互聯網」時代。

此次波音737-800客機改裝由山東航空集團山東太古飛機工程公司自主設計和工程實施，突破了改裝方案及適航審定受制於國外機構的限制。本次試飛成功，是中國民航飛機改裝設計、衛星通信產品研製、衛星運營等領域多個優勢廠家通力合作的典範，實現了機載衛星通信業務的端到端自主可控，是中國機載衛星通信領域的重大里程碑。

這架飛機加裝的衛星通信終端由航天恆星科技有限公司研製，基於該公司多年在高通量衛星通信系統深厚的技術積累，實現了機載衛星通信產品的技術完全自主可控。

衛星資源則由亞太衛星寬帶通信（深圳）有限公司提供的亞太6D高通量衛星進行保障，該衛星為中國完全自主設計和製造，確保了衛星通信鏈路的自主可控。本次試飛中實測效果達到最高下載200Mbps、上傳20Mbps的通信速率，具有帶寬大、網速快、高可靠等特點，可為機上後艙乘客、前艙各類飛行數據傳輸等提供高速實時網絡通信服務。