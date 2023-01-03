提振經濟 陸財政部：適度加大財政擴張力度

大陸財政部部長劉昆接受新華社專訪時表示，要適度加大財政政策擴張力度；將適量擴大專項債券資金投向領域和用作資本金範圍，持續形成實物工作量和投資拉動力；規範管理地方政府融資平台公司，嚴禁新設融資平台公司。

他在詳解中共中央經濟工作會議提出的「積極的財政政策要加力提效」時稱，「加力」就是要適度加大財政政策擴張力度。在財政支出強度上加力，統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模；在專項債投資拉動上加力，合理安排地方政府專項債券規模。

同時，在推動財力下沉上加力。持續增加大陸中央政府對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

劉昆指出，「提效」即是要提升政策效能。一方面，完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，着力助企紓困。另一方面，優化財政支出結構，有效帶動擴大全社會投資，促進消費。

他又說，規範管理地方政府融資平台公司，是防範地方政府債務風險的重要內容；將規範融資訊息披露，嚴禁與地方政府信用掛鈎；妥善處理融資平台公司債務和資產，剝離其政府融資職能，防止地方國有企業和事業單位「平台化」。

劉昆稱，下一步，將進一步打破政府兜底預期，分類推進融資平台公司市場化轉型，推動形成政府和企業界限清晰、責任明確、風險可控的良性機制，促進財政可持續發展。