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雷軍2023年首封全員信：小米變革進入深水區

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
雷軍2023年首封全員信，表示小米變革進入深水區。華爾街見聞
雷軍2023年首封全員信，表示小米變革進入深水區。華爾街見聞

小米集團董事長雷軍3日發布全員信，正式宣布晉升盧偉冰為集團總裁，同時晉升王曉雁、屈恒和馬驥為集團副總裁。

雷軍並表示，對於小米而言，2023年是開啟全新發展周期的一年，也是一系列的深刻的變革進入深水區之時。這一年，小米的關鍵字是「穩健推進，蓄勢待發」。

華爾街見聞旗下全天候科技報導，盧偉冰2019年初加入小米，之後從Redmi品牌負責人做到中國區總裁，並最終統領中國區、國際部和印度區三大戰區業務。

先前，雷軍已通過內部信宣布王翔退休和盧偉冰接任的消息。

一同晉升的3位集團高管中，屈恒是13年前一起喝小米粥的創始團隊成員，先前為生態鏈部門負責人，目前兼任集團技術委員會主席，同時管理集團品質委員會和採購委員會。

馬驥2013年加入公司目前兼任集團互聯網業務部總經理；王曉雁擁有在手機行業的創業經歷，2019年底加入公司，先前負責小米中國區銷售運營部，目前兼任集團中國區總裁。

雷軍指出，這一年裡，要更具勇氣、更有耐心、更具長遠全域視角，不斷夯實基礎、構建強化體系能力，為未來5到10年的長期發展打下堅實基礎 ，並為未來2到3年的新一輪爆發做好充分的準備。

團隊 印度

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