2023年入深水區 雷軍：小米要「穩健推進、蓄勢待發」

大陸手機品牌小米集團董事長雷軍3日發布全員信，信中除了正式宣布晉升盧偉冰為集團總裁，同時晉升王曉雁、屈恆和馬驥為集團副總裁等人事動態外。信中提到，未來一年小米的關鍵詞是「穩健推進，蓄勢待發」。

雷軍表示，晉升盧偉冰為集團總裁是進一步推動公司治理、發展的關鍵舉措。他對盧偉冰帶領集團相關業務取得關鍵戰略突破、贏得長期健康成長，充滿信心。

雷軍在公開信指出，2023年對於小米而言，是開啟全新發展周期的一年，也是一系列深刻的變革進入深水區之時。他表示集團正處於全新階段的起跑線上。在這一年裡，要更具勇氣、更有耐心、更具長遠全局視角，不斷夯實基礎、構建強化體系能力，為未來5-10年的長期發展打下堅實基礎，並為未來2-3年的新一輪爆發做好充分的準備。

稍早，被視為小米未來發展的重要拼圖「小米汽車」才傳出發展不順訊息。日前有大陸微博博主稱，小米汽車車型已經定版，但截至目前小米汽車的品牌沒批下來。對此，小米公關部總經理王化2日在微博上回應稱，該消息不實，不存在所謂品牌需要批准的說法，此外小米汽車進展順利。