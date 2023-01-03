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還稅於民現金「年前確定領不到」 柯建銘：哪有時間開臨時會

陸企樂視宣布每周工作4天半 周三彈性工作5小時

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸影劇視頻平台樂視視頻3日在官方微博宣布，自今年1月1日起，樂視將執行每周四天半工作制。圖取自樂視視頻官方微博
大陸影劇視頻平台樂視視頻3日在官方微博宣布，自今年1月1日起，樂視將執行每周四天半工作制。圖取自樂視視頻官方微博

大陸影劇視頻平台樂視視頻3日在官方微博宣布，自今年1月1日起，樂視將執行每周四天半工作制，每周三彈性工作半天；考勤時間調整為連續5小時，比如上午10時到班，下午3時下班；或是上午11時到班，下午4時下班。

樂視視頻，原名樂視網，於2004年在北京成立，樂視2010年8月12日在大陸創業板上市，是行業內全球首家IPO上市公司，中國A股最早上市的視頻公司。2017年因創始人賈耀亭涉嫌財務造假被立案調查，2020年樂視網股票終止上市，並被罰款人民幣2.4億元。目前董事會董事長為劉延峰。

樂視在公告中表示，連續三年的疫情難免影響公司業務，所有員工都關心公司業績，也更擔心自己的生活。公告提及，公司2022年業務總體平穩，經營業務實現了現金流平衡，並且前3季雖有5周居家辦公，整體業績目標均如期達成。

事實上，樂視並非首家實施四天半工作制的大陸企業。早在2015年，大陸文旅部為了要促進旅遊與消費，因此提到要進一步推動帶薪休假的制度，並鼓勵有條件的企業在夏季靈活安排工作時間。而大陸首家試行「四天半工作制」的公司為「雲南雲瑞之祥文化傳播有限公司」，該公司在夏季讓員工周五下午開始休假，以利於員工休息度假，提高生活質量。

不過，四天半工作制是否能大規模推行在大陸內部仍有爭議。大陸人社部在2020年8月便曾回覆全國人大相關建議指出，進一步縮短工時標準尚不具備現實基礎，不宜在企業中廣泛推行。進一步縮短大陸的法定工作時間標準，需要以經濟發展、科技進步和生產力水平的提高為基礎，充分考慮社會經濟發展水平和企業承受能力。

業績

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