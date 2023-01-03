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陸外交部：對中國旅客採取防疫的國家 將對等回應

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部宣布對部分國家採取對中國旅客的入境限制措施，中方將本著對等原則，採取相應措施。圖為元旦假期大陸旅客在北京首都國際機場準備搭機出遊。（中新社）
大陸外交部宣布對部分國家採取對中國旅客的入境限制措施，中方將本著對等原則，採取相應措施。圖為元旦假期大陸旅客在北京首都國際機場準備搭機出遊。（中新社）

大陸宣布1月8日開放國門後，多國對來自中國的旅客採取臨時防疫措施，大陸外交部發言人毛寧今天表示，中方對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則，採取相應措施。

毛寧在今天下午的外交部例行記者會上表示，「中方發佈《中外人員往來暫行措施》後，不少國家反響熱烈，我們對此表示讚賞，將繼續因應疫情形勢，不斷優化調整防控措施，為中外人員安全健康有序往來創造更好條件，更好保障對外交流合作」。

毛寧說，我們（中國）願同國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情。同時也認為部分國家採取僅針對中國的入境限制措施，缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則，採取相應措施。

目前已有包括義大利、美、日、西班牙、英國、法國、南韓等多國對來自中國的旅客採取相應旅遊限制措施，摩洛哥甚至全部禁止來自中國的旅客進入。

大陸網友稱，「當初要求中國開放的是你們，現在中國開放了，反過來批評的也是你們」。

大陸指控多國藉由防疫操弄政治。有網友稱，中國嚴格防控實施「動態清零」政策的時候，美國抨擊中國侵犯了「自由和人權」，整天喊著中國政府要全面放開。現在，隨著毒株致死率大幅度下降，中國以科學的方式「放開」了，美國卻又反過來要求中國嚴格管控。不得不說，只要想批評中國，美國總能找到角度，繼續對中國的防疫政策指手畫腳。

疫情 毛寧 美國

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