鄭州富士康12月產能恢復 已達旺季峰值90％左右

據河南日報旗下財經平台「 大河財立方」等報導，從河南省大力提振市場信心促進經濟穩定向好新聞發布會上消息指出，目前鄭州航空港區富士康產能已經恢復到旺季峰值狀態，與去年同期基本持平。

據報導，富士康鄭州科技園副總經理王雪表示，進入2022年12月以來，富士康優化協調上下游配置，保障生產物料及時充足供應。截至2022年12月30日，園區出貨量已達2022年年初預定峰值的90％左右。

王雪指出，目前富士康鄭州科技園用工量穩定在20萬人左右，為鼓勵員工就地過年支持生產，富士康公佈了薪酬鼓勵政策，員工最高每月可拿到人民幣1.3萬元的穩崗補助金。

王雪並指，富士康首先從穩客戶，穩員工，以及穩定整個供應鏈出發，把生產實際的狀況及時地回饋給客戶，爭取更多的訂單，而目前訂單狀況也非常良好。春節以至春節後相當長的幾個月的時間都是生產的高峰。