去年狂賣186萬輛新能源車 比亞迪奪冠無懸念

大陸新能源汽車龍頭比亞迪在2022年銷量大爆發。2日晚間，比亞迪股份在港交所公告，2022年12月新能源汽車銷量23.52萬輛，年增長150％；全年新能源汽車累計銷量186.35萬輛，年增率更達208.64％，不僅是大陸新能源汽車銷售冠軍，也可能會是全部車企（包含燃油車）的銷售冠軍。

和去年11月一樣，比亞迪12月銷量再次突破23萬輛，達到了23.52萬輛，再度創下比亞迪單月銷量最高記錄。

值得一提的是，得益於下半年比亞迪海外市場的布局，2022全年比亞迪累計出口量為55,916輛，年增長307.2％。僅僅是12月，比亞迪的出口量就超過了萬輛達11,320輛。

回顧一下比亞迪2022年的市場表現，從去年3月份開始至12月，單月銷量都在10萬輛以上。而且，9至12月這四個月，比亞迪單月銷量更是連續突破了20萬輛。

雖然比亞迪官方並未公佈12月各車型的銷量資料，但可以預測的是比亞迪秦、宋、元、漢、唐以及海豚和海豹等車型12月銷量，應該會維持在11月的銷量水準。高端MPV車型騰勢D9很有可能12月銷量會超越豐田賽那、進入MPV銷量前三。

根據11月大陸乘聯會公佈的汽車廠商銷量數據顯示，截止到11月底去年銷量唯一超越比亞迪的就是一汽大眾了。

一汽大眾也連續多年蟬聯大陸國內車企的銷量冠軍。不過，如果去年12月一汽大眾銷量不能突破22萬輛，那麼比亞迪就會成為去年大陸車企的銷量冠軍。從目前來看，一汽大眾12月銷量超20萬輛可能性並不大，比亞迪成為去年大陸國內全部車企銷量冠軍基本上已無懸念。