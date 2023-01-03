台青寧波創業 譜出音樂情緣

「在浙江寧波一個漂亮的小鎮上買了房子，2023年還打算帶著愛人回台灣登記結婚，開啟人生的新旅程。」近日，來自台灣的寧波交響樂團長號演奏員王鶴齡表示，在大陸創業創新的他，因為一段音樂情緣，實現了愛情事業雙豐收。

中新社報導，1985年在台灣南投出生的王鶴齡，畢業於奧地利的一所音樂與表演藝術大學，從小學習鋼琴。由於他考上音樂班，需要副修另一樣樂器，王鶴齡的父親就為他選擇了長號。

「因為家裡正好有一把大伯父留下來的長號。」王鶴齡笑著解釋說，長號是一項有意思的樂器，並不是大家想像中只會發出「苦瓜苦瓜苦瓜瓜瓜」的聲音，靠嘴唇震動，可以吹出很多美妙的音樂。

在研讀博士後，王鶴齡放棄了在歐洲就業的機會，選擇到大陸創業創新。

「大陸與台灣在人緣、文緣、商緣上有著特殊的親緣關係，特別是近10年來，大陸創辦了很多職業樂團，發展前景廣闊。」王鶴齡說。

2016年，聽聞寧波交響樂團的招聘消息後，王鶴齡參加考試，並成功入職該樂團。在此之前，王鶴齡沒有到過寧波，但實地生活後，他直呼與這座城市很契合，尤其寧波社會包容性強、政策透明度高、鼓勵創業優惠政策頻出等優勢，為他的學習、生活、就業等方面提供有力保障。而以寧波為起點，王鶴齡也不斷在大陸領略天南地北的風土人情。

「我們要準備新年歌會，也會去其他地方演出。」王鶴齡說，音樂人的新年往往在工作崗位上度過，但愈忙碌愈幸福。在寧波工作的近七年時間裡，王鶴齡也找到了自己的另一半，一位來自鄭州的大陸女孩，「我們是同行，她是一位竪琴演奏員」。

在王鶴齡看來，有了愛人的陪伴，在大陸的工作和生活更加充滿幸福感，而他也將繼續在這塊創業創新的熱土上書寫兩岸夫妻的奮鬥故事。