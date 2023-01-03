長慶油田年產6500萬噸 創新高

根據中國石油長慶油田消息，截至2022年12月31日22時，大陸最大油氣田—長慶油田全年生產油氣當量突破6500萬噸，達到6501.55萬噸，創造了大陸油氣田年產油氣最高紀錄。這是長慶油田2020年突破6000萬噸之後，實現的又一歷史性跨越。

中新社報導，據介紹，鄂爾多斯盆地油氣資源，是國際上典型的三低（低壓、低滲、低豐度）油氣藏，經濟有效開發屬於世界性難題。長慶油田歷經半個世紀探索實踐，掌握了不斷獲取盆地油氣資源的主動權，創造了大陸非常規油氣高速增長的奇蹟。

步入21世紀，長慶油田專注於盆地地質演化、油氣生成、儲藏機理研究攻關，形成了快速發現、經濟有效開發的原創性地質理論，攻克黃土原三維地震、水平井優快鑽井、工廠化體積壓裂主體技術，先後探明4個十億噸級、4個萬億立方公尺規模油氣區，累計探明油氣儲量占大陸的1/3和中石油的半壁江山。

2012年以來，長慶油田持續加大增儲上產力度，主攻非常規油氣資源基礎研究、理論認識、卡脖子技術，突破超低滲油田、頁岩油田、緻密氣田高效勘探開發關鍵核心技術，推動油氣資源發現，加速可採儲量轉化，讓三低油氣藏爆發出巨大能量。2013年建成年產5000萬噸世界級特大型油氣田，2020年油氣產量跨越6000萬噸。

據悉，長慶油田已經成功開發35個油田、13個氣田，累計貢獻油氣當量超8.9億噸。

2022年長慶油田建成規模超千萬噸油氣產能，全年投產油井2210口、氣井2338口，新增日產原油6170噸、天然氣3100萬立方公尺，油氣產量較2021年淨增長256.92萬噸。