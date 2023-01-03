港旅遊業籲 給導遊復工獎勵

香港與中國大陸通關在即，香港旅遊業正為此做準備，人手不足問題顯現。有業界組織1月1日表示，希望香港特區政府向導遊發放復工獎勵或津貼，鼓勵在新冠疫情下已投身其他行業的導遊重投旅遊業。

香港中通社報導，當天，香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，期待通關後旅客重返香港旅遊，但認為仍需時逐步恢復航班及客流，業界正在準備，預計香港旅遊業最快在一至兩年內回到疫情前的水平。

彭耀佳說，香港旅發局已邀請很多中國大陸、海外媒體及業界代表來港，並在世界各地宣傳，向外界說好香港故事。

香港旅遊業組織聯盟則表示，疫情期間不少導遊已經投身其他行業，建議香港特區政府向導遊發放復工獎勵或津貼，鼓勵他們重投旅遊業。

香港旅遊業組織聯盟又指，過往大部分導遊沒有最低收入保障，單靠旅客購物佣金為收入來源，建議設立導遊服務費，保障基層旅遊從業員的權益。