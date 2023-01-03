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陸綠色航運 加強碳管理

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據上海海事局消息，據《船舶能耗數據和碳強度管理辦法》，中國大陸籍國際航行船舶能耗數據報告和營運碳強度管理工作自2023年1月1日起展開。

中新社報導，2023年1月1日起，大陸籍國際航行船舶在境外港口通過「中國籍國際航行船舶能耗數據和碳強度管理系統」進行航次能耗數據報告；在境內港口通過「海事一網通辦平台」進行航次能耗數據報告。2023年2月1日起通過「中國籍國際航行船舶能耗數據和碳強度管理系統」進行年度能耗和營運碳強度數據報告及《燃油消耗報告和營運碳強度評級符合聲明》驗證申請。

據介紹，發展綠色航運，提高中國大陸船舶能效管理水平，是落實「碳達峰、碳中和」戰略決策部署、履行國際海事組織（IMO）「國際航運碳強度規則」要求的需要。國際航運碳強度規則是國際海事組織於2021年6月通過的船舶溫室氣體短期減排措施，將於2023年1月1日全面實施。作為航運大國，中國大陸有12.59萬艘水上運輸船舶，其中1000餘艘5000總噸以上國際航行船舶將全面執行該規則。

值得一提的是，為減少中國大陸船舶溫室氣體排放，大陸交通運輸部海事局持續開展中國國際航行船舶能效管理技術和營運措施研究，深入探討船舶溫室氣體減排短、中、長期措施，發布《船舶能耗數據和碳強度管理辦法》，規定中國船舶能耗數據和碳強度管理的要求。

上海海事局表示，通過近3年船舶營運碳強度數據分析，中國大陸集裝箱船和雜貨船的評級水平相對較好。

上海

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