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畫面曝…桃園黑幫老大當街被狙殺 黑衣男見倒地仍補槍

拚經濟 北京、上海和武漢等大城民眾恢復日常活動

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸北京1名男子1日晚上出來遛狗，附近已可見不少人外出。（美聯社）
中國大陸北京1名男子1日晚上出來遛狗，附近已可見不少人外出。（美聯社）

中國大陸的新冠病毒肺炎疫情雖擴散，但隨著愈來愈多染疫者康復，在首都北京市、上海市和武漢市等大陸大都會的部分民眾，2日已冒著寒冬及確診病例增加的風險，恢復日常活動與「拚經濟」。

在北京「什剎海公園」內結冰的湖面上，民眾滑雪橇和溜冰。大陸政府去年12月取消嚴苛的「清零」防疫策略，改採「與病毒共存」，他們樂觀以對大陸在新策略下的開放。其中1名楊姓遊客向路透說，我們（北京居民）不必再掃「健康碼」，旅行也不用檢查「行程碼」，「所以現在自由了」。

22歲、青春正盛的鍾姓大學生也說，他此前染疫後居家2、3周，現在能「出關」了，對元旦假日來說，是很好的時間點。他想趁機逛逛北京，感受節日氣氛。

北京2日放假，但由於最近幾天民眾蜂擁至戶外場所，交通又變擁擠。

武漢1名吳姓民眾說，人們不再對疫情感到焦慮與擔心，工作、產生、生活及娛樂都正回歸正常。

根據大陸2日公布的政府資料數據，在這次元旦假期，大陸國內已有5270萬人出遊，比去年同期增加百分之0.44，更比2021年同期大幅增加百分之42.8。

另一方面，截至台灣時間2日晚間，全球共有美國、英國、法國、澳洲、印度、加拿大、日本、義大利、西班牙、馬來西亞、台灣、南韓、摩洛哥、菲律賓和卡達，針對從大陸入境者實施強制篩檢等防疫限制措施。

北京 馬來西亞 疫情

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