陸元旦假期 旅遊收入增4%

大陸宣布開放防疫控管後，迎來首個連續假期。據大陸文化和旅遊部數據中心昨（2）日測算，今年元旦假期，大陸國內旅遊出遊5,271.34萬人次，年增0.44%，恢復至2019年元旦假日同期的42.8%；國內旅遊收入人民幣265.17億元（約新台幣1,166億元），年增4%，恢復至2019年元旦節假日同期的35.1%。

另據旅遊平台攜程平台顯示，北京、上海、成都、廣州、深圳、杭州、重慶、南京、西安、武漢是元旦出遊熱度最高城市前十。

面對8日即將入境免隔離的措施，接下來的出境旅遊正蓄勢待發。攜程數據顯示，元旦跨境機票預訂量年增145%，春運跨境游熱度則更高，預訂量年增超過260%。

大陸各旅遊平台陸續在2日發布2023年元旦假期旅遊報告。馬蜂窩大數據顯示，2023元旦小長假，「長途遊」熱度較上期增長48%，其中遊玩四到八天的「中長途遊」熱度較上期漲達172%，41%的遊客選擇自駕出行。北京、上海、成都、廣州、深圳位列出行熱情最高的客源城市前五名。