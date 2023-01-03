快訊

畫面曝…桃園黑幫老大當街被狙殺 黑衣男見倒地仍補槍

陸元旦假期 旅遊收入增4%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸宣布開放防疫控管後，迎來首個連續假期。據大陸文化和旅遊部數據中心昨（2）日測算，今年元旦假期，大陸國內旅遊出遊5,271.34萬人次，年增0.44%，恢復至2019年元旦假日同期的42.8%；國內旅遊收入人民幣265.17億元（約新台幣1,166億元），年增4%，恢復至2019年元旦節假日同期的35.1%。

另據旅遊平台攜程平台顯示，北京上海、成都、廣州、深圳、杭州、重慶、南京、西安、武漢是元旦出遊熱度最高城市前十。

面對8日即將入境免隔離的措施，接下來的出境旅遊正蓄勢待發。攜程數據顯示，元旦跨境機票預訂量年增145%，春運跨境游熱度則更高，預訂量年增超過260%。

大陸各旅遊平台陸續在2日發布2023年元旦假期旅遊報告。馬蜂窩大數據顯示，2023元旦小長假，「長途遊」熱度較上期增長48%，其中遊玩四到八天的「中長途遊」熱度較上期漲達172%，41%的遊客選擇自駕出行。北京、上海、成都、廣州、深圳位列出行熱情最高的客源城市前五名。

元旦 北京 上海

延伸閱讀

陸專家：不必過於擔憂XBB毒株二次感染

大陸發布31省份基本工資表 上海1.1萬元居首

蔡總統願助大陸防疫 醫生：我可幫忙有限

撰文為大陸改革開放吹起號角 胡福明染疫過世享壽87歲

相關新聞

大陸發布31省份基本工資表 上海1.1萬元居首

大陸多地持續調高最低工資（台灣稱基本工資）。據大陸人社部官網2日發布大陸全國各地區截至1日最低工資標準情況，其中，上海月...

昆山、東莞疫情燒 台廠拉警報

大陸疫情大爆發，台商重鎮江蘇昆山以及廣東東莞都是重災區，一名在昆山及東莞都有布局的台商表示，從12月中下旬開始，他們位於...

台青寧波創業 譜出音樂情緣

「在浙江寧波一個漂亮的小鎮上買了房子，2023年還打算帶著愛人回台灣登記結婚，開啟人生的新旅程。」近日，來自台灣的寧波交...

長慶油田年產6500萬噸 創新高

根據中國石油長慶油田消息，截至2022年12月31日22時，大陸最大油氣田—長慶油田全年生產油氣當量突破6500萬噸，達...

港旅遊業籲 給導遊復工獎勵

香港與中國大陸通關在即，香港旅遊業正為此做準備，人手不足問題顯現。有業界組織1月1日表示，希望香港特區政府向導遊發放復工...

陸新能源車 今年拚賣900萬輛

大陸去年新能源汽車市場大爆發，去年銷量上看650萬輛以上，年增超過一倍。對於2023年新能源車市，多家機構和業內人士都給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。