陸新能源車 今年拚賣900萬輛

大陸去年新能源汽車市場大爆發，去年銷量上看650萬輛以上，年增超過一倍。對於2023年新能源車市，多家機構和業內人士都給出至少增長30％的樂觀預計，2023年銷售預估衝刺900萬輛。

隨著銷量不斷走高，大陸新能源汽車已經顯現對燃油車的替代效應，滲透率大幅提升。數據顯示，2020年大陸新能源汽車滲透率僅為5.8％。2022年1至11月，大陸新能源汽車滲透率已高達25％，並提前三年實現2025年新能源滲透率達到20％的目標，也就是每五輛車就有一輛是新能源車。

隨著國家補貼政策的退出，大陸新能源汽車市場將進入市場化驅動的規模化快速發展階段，增長將持續。

大陸乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹此前表示，雖然新能源汽車補貼退出，但2023年將繼續延續免徵新能源汽車購置稅政策，同時在包括路權等非財政手段作用下，新能源汽車市場依然看好。他預測，2023年大陸新能源汽車銷量將達到840萬輛，年增30％以上。