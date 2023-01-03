陸造車新勢力銷售榜 哪吒奪冠

在疫情反覆、供應鏈緊張和傳統車企加速布局新能源車的輪番夾擊下，大陸「造車新勢力」哪吒、理想、小鵬、蔚來和零跑2022年新能源車累計交車量均超過10萬輛大關。具體來看，哪吒汽車以15.2萬輛的交車量穩坐全年銷售冠軍，不僅銷量年增118%，也實現造車新勢力第二梯隊的逆襲。

被認為是造車新勢力第一梯隊的「蔚小理」，去年表現均未達預期。其中，理想、蔚來及小鵬全年銷量分別為13.3萬輛、12.2萬輛及12萬輛，僅年增47％、34％及23％，排新勢力第二至第四位。

哪吒汽車公布的交車數據顯示，其2022年全年累計銷量15.2萬輛，年增118％，成為首個年銷量突破15萬輛的新勢力品牌。不過，哪吒汽車全年銷量表現亮眼，卻在去年第4季開始走下坡，12月銷量更腰斬僅7,795輛，後市發展值得關注。

排名第二位的理想汽車2022年經歷新舊車型換代的起起伏伏，最終在12月首次實現交車量突破2萬輛的成績，並成為新勢力品牌中最快達到月交車超過2萬輛的品牌。2022年12月理想汽車共交車2.12萬輛，創下單月最高交車紀錄，其中，理想L9和理想ONE替代車型理想L8交車量均過1萬輛。

蔚來汽車12月交車新車1.58萬輛，亦創下月度交車新高，其基於第二代技術平台的ET7、ES7和ET5三款車型交車量持續提升，總計達1.31萬輛，占當月總交車數的83％，這也代表蔚來一、二代平台車型順利實現市場切換。

作為2021年新勢力銷售冠軍的小鵬汽車，在2022年開高走低，在連續五個月低迷表現後，直到12月才重回「萬輛俱樂部」，12月小鵬汽車交車1.13萬輛，月增94％。其中，小鵬汽車下半年推出的最新車型小鵬G9首次突破4,000輛達4,020輛，月增160％。

零跑汽車在12月交車8,493輛，這已是零跑汽車連續第三個月銷量位於1萬輛以下，此前，零跑汽車曾數度位列造車新勢力銷量第二名。

雖然造車新勢力的交車量排名看似激烈，其實年度銷量都處於11萬至15萬輛這一區間，與傳統老牌車企上百萬輛的年銷量依舊有著很大的差距。以傳統車企新品牌來看，廣汽埃安12月重新回歸月銷3萬輛水準達30,007輛，年增107％。