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昆山、東莞疫情燒 台廠拉警報

經濟日報／ 記者葉文義黃雅慧／台北─昆山連線報導

大陸疫情大爆發，台商重鎮江蘇昆山以及廣東東莞都是重災區，一名在昆山及東莞都有布局的台商表示，從12月中下旬開始，他們位於昆山以及東莞的工廠員工就開始集體染疫，第一周約有三分之一的員工請「病假」在家休息，第二周也有三分之一左右的員工染疫，「最嚴重的時候有一半員工染疫請假」，生產線也只好配合減產因應。

另外，昆山台協會長孫德聰也確診，昨（2）日接到記者電話詢問昆山疫情時，咳到無法受訪，只能中斷採訪，讓他好好休息養病。

昆山台商指出，目前有些知名電子大廠因為疫情影響已經提前在耶誕節就放新年年假，畢竟在員工染疫大增下，也很難做到閉環生產。

此外，他也提到，身邊有不少台商在這一波疫情確診，如果身體狀況好的話，康復後兩三天便能上工，但萬一有慢性病的染上新冠病毒會比較棘手。

另一名台商表示，員工染疫後實際的情況南北不太一樣，以東莞員工來講，染疫後大多有發燒、痠痛的症狀，但大概休息二至三天就可以返崗上班，但昆山的員工因症狀多較嚴重，則要休息一周甚至更久時間才能復工。

該台商表示，由於年前要趕訂單出貨，以及為年後的庫存提前準備，目前疫情影響人力還在持續當中，但衝擊還難評估。

他解釋，因大陸規定員工染疫後可以在家休息，公司必須支付薪資，但到1月8日之後，大陸已將疫情降級，按規定就不必支付工資，屆時缺工的情況或許會有改善。

該台商表示，據他所知，一些企業訂單如果不多的，也有人從1月1日起就給員工放年假，但以陸企居多，台商則大多還要趕工到1月14日左右，因此現階段員工爆發集體染疫，確實會影響到營運。「不過現在幾乎三分之二員工都已經染疫，員工康復將陸續回到工作崗位，實際影響可能會慢慢減輕。」

台商 疫情 確診

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