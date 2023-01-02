唐永紅：兩岸政治基礎相反　難維繫台海和平穩定

就兩岸領導人和國台辦主任宋濤發表的新年談話內容，廈門大學台灣研究中心教授唐永紅2日表示，「台海和平穩定」是兩岸間唯一共識，但因雙方的政治基礎和前提條件都是截然相反的，台海的和平穩定也就難以維繫，在此之下，展望2023年的兩岸關係發展，「我覺得沒辦法很樂觀的去看。」

總統蔡英文1日發表元旦談話，呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，但也表態看到大陸疫情升溫，基於人道關還立場，願提供必要的協助；大陸方面，新任國台辦主任宋濤2日發表新年寄語，重申大陸國家主席習近平提到「海峽兩岸一家親」的新年賀詞，和陸方反分裂、反干涉立場，與堅持「和平統一、一國兩制」方針，「一個中國原則」和「九二共識」基礎。

唐永紅說，可以看出「台海和平穩定」，是兩岸之間唯一的共識，但因雙方關於台海和平穩定的維繫基礎與政治目的、關於對話跟合作的政治基礎和前提條件都是截然相反的，對話跟合作就很難展開；而在中國大陸堅定反「台獨」勢力分裂、反外部勢力干涉，甚至不惜動用武力手段的背景下，民進黨當局不放棄「台獨」分裂，台海的和平穩定也就難以維繫，在此之下，展望2023年的兩岸關係發展，「我覺得沒辦法很樂觀的去看。」

唐永紅說，台灣是希望在兩岸「一邊一國」、「一中一台」的基礎上追求台海和平穩定，最終目的是和平獨立，但中國大陸這邊是基於一中原則、九二共識的，目的是和平統一，是要反獨促統的，所以兩岸之間的矛盾「基本上是難以調和的」，特別是在民進黨當局推動台獨分裂、勾連境外勢力的背景下，台海爆發戰爭的風險就是一直存在的。

因此，對於蔡英文的元旦談話表示，基於人道關懷立場，願提供大陸必要協助，唐永紅說，雖然態度有向好的地方調整，是過去幾年沒有見到的，但民進黨當局的人道關懷顯然仍是基於「一中一台」的，跟大陸秉持的「兩岸一家親」、同胞之間的守望相助有本質區別，所以蔡英文這次的表態不會有多大的實際意義。

唐永紅認為，蔡英文態度轉變，呼籲對話跟合作進而台海和平穩定，很大程度上跟九合一選舉慘敗有很大關係。不過，在兩岸沒有共同的政治基礎、前提條件下，儘管蔡英文不斷呼籲台海和平是兩岸雙方的共同責任，但國台辦主任宋濤也在談話中重申反台獨分裂、反外部勢力干涉。所以，只要台灣方面不接受九二共識，不停止台獨分裂行徑，就沒辦法達到所謂的「區域的穩定發展」目標。他認為，蔡英文當局只是以所謂的「共同責任」，企圖將未來台海因台獨分裂行徑而爆發戰爭的責任甩鍋大陸方面。