核酸採樣亭走入歷史 二手網站大甩賣 台幣僅4千

一個多月前，大陸民眾為了每天做核酸，滿世界找的核酸採樣亭最近悄悄出現在大陸最大的二手網站「閒魚」，一個只要885元人民幣還包郵（運送），讓人不勝唏噓！

核酸檢測是大陸過去三年對民眾最重要的防疫手段，為了讓14億的全民做核酸，除醫院外，各地都興建大量的臨時核酸亭，但因人口眾多，且隔三叉五就要做核酸，許多民眾都得想盡辦法找到最近且排隊最少的核酸亭做核酸檢測。

觀察者網報導，但這個防疫時期重要的核酸亭除部分挪移為發熱哨點診室，還大量出現在「閒魚」二手平台低價賣，便宜的1個只要「885包郵」（約4千元台幣含運送），好一點的（有正壓系統）或可賣到1萬人民幣（4.4萬台幣）。

網友稱，看到這，心情很難不複雜，現在看看這些廢棄的核酸亭，再想想幾個月前離不開核酸亭的防疫生活，確實有種恍如隔世的感覺。