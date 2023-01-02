三星堆文創項目 獲大陸創業創新獎

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆系列文創產品，廣受年輕人追捧，圖為「川蜀小堆」家族盲盒。圖／本報四川德陽傳真
三星堆系列文創產品，廣受年輕人追捧，圖為「川蜀小堆」家族盲盒。圖／本報四川德陽傳真

大陸第五屆「中國創翼」創業創新大賽總決賽，近日在山東青島落下帷幕；150個優秀創業項目線上激烈比拚，來自四川省德陽市的「三星伴月─三星堆文創榮耀覺醒」項目表現不俗，斬獲總決賽三等獎。

據悉，本屆大賽旨在搭建創業資源對接平台，營造創新創業氛圍。大賽共吸引來自大陸各地7.3萬個創業項目報名參賽，共150個項目晉級總決賽。四川省德陽市同步舉辦了第五屆「千里眼」創業大賽，8個項目晉級全省決賽。最終，「三星伴月─三星堆文創榮耀覺醒」項目，代表四川參加大陸總決賽，並獲得獎項。

「三星伴月─三星堆文創榮耀覺醒」項目，由四川省三星伴月文化發展有限公司（原三星堆文創工作室）所創。

該公司立足三星堆古蜀文化，進行文創產品開發、品牌IP策劃及運營，以及藝術衍生品設計研發，先後推出爆款文創代表作品「三星堆面具霜淇淋」、「祈願神樹月餅」、「三星堆太陽神鳥棒棒糖」、「三星堆金面具巧克力」、「古蜀萌娃」微信表情包、「冰堆堆」冰雪運動數字盲盒等，廣受年輕群體追捧。

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