三星堆文創項目 獲大陸創業創新獎
大陸第五屆「中國創翼」創業創新大賽總決賽，近日在山東青島落下帷幕；150個優秀創業項目線上激烈比拚，來自四川省德陽市的「三星伴月─三星堆文創榮耀覺醒」項目表現不俗，斬獲總決賽三等獎。
據悉，本屆大賽旨在搭建創業資源對接平台，營造創新創業氛圍。大賽共吸引來自大陸各地7.3萬個創業項目報名參賽，共150個項目晉級總決賽。四川省德陽市同步舉辦了第五屆「千里眼」創業大賽，8個項目晉級全省決賽。最終，「三星伴月─三星堆文創榮耀覺醒」項目，代表四川參加大陸總決賽，並獲得獎項。
「三星伴月─三星堆文創榮耀覺醒」項目，由四川省三星伴月文化發展有限公司（原三星堆文創工作室）所創。
該公司立足三星堆古蜀文化，進行文創產品開發、品牌IP策劃及運營，以及藝術衍生品設計研發，先後推出爆款文創代表作品「三星堆面具霜淇淋」、「祈願神樹月餅」、「三星堆太陽神鳥棒棒糖」、「三星堆金面具巧克力」、「古蜀萌娃」微信表情包、「冰堆堆」冰雪運動數字盲盒等，廣受年輕群體追捧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言