2千萬人民幣 廣州發文旅消費券

由廣州市文化廣電旅遊局主辦的「粵旅精彩惠聚羊城」廣州文旅消費券去年12月31日正式發放。活動將持續三個月，向全社會陸續發放三輪共計2000萬元（人民幣，下同）消費券，面值從30元至1000元不等，共約30萬張。

中新社報導，據瞭解，此次活動充分整合銀聯、商業銀行、1700多家文旅企業商家等主體資源，多方聯動為來穗遊客提供覆蓋文旅全場景的消費優惠。

第一輪消費券將於2022年12月31日20時30分正式發放。該消費券可用於景區購票、景區商戶消費、旅行社報名、旅遊集聚區消費、酒店住宿消費等場景；也可用於購買各類展館、演出和劇院等的門票，及圖書等文創產品。

廣州於去年12月13日發布相關文件，推出了刺激文化和旅遊消費、促進市場復甦的八條措施，而發放文化和旅遊消費券是其中的一項重要內容。廣州市文化廣電旅遊局有關負責人稱，廣州文旅消費券在歲末時節推出，希望助力羊城回歸煙火氣，讓消費恢復活力，讓生活回歸正常。

以「廣州歡迎您」為主題的各類文旅活動也將輪番登場。廣州近期連續採取一系列政策措施，多措並舉做好豐富和優化高品質文旅供給，加大引客入穗力度以及打造文旅精品節展盛會。

目前，廣州塔、廣州長隆、珠江夜遊等各大景區景點已經恢復接待遊客。長隆國際大馬戲也於去年12月31日晚起恢復演出。