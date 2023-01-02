RCEP續釋紅利 粵企經貿路更廣

根據廣州海關消息，作為覆蓋全球人口最多、經貿規模最大的貿易協定，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）自2022年1月1日正式生效以來，政策紅利持續釋放，有效推動了區域經貿合作。

中新社報導，去年12月21日，松德豐（清遠）食品有限公司副廠長陳宥菘正忙碌地溝通發貨事宜，一批貨值約218萬元（人民幣，下同）的筍乾絲、調味筍裝箱完畢發往日本。

看似不起眼的麻竹筍卻有「剝衣黃金」之稱。據估算，去年1至11月，清遠地區出口麻竹筍及其製品總重約4000噸，貨值超2億元。

「清遠麻竹筍品質好，受到海外消費者喜愛。去年RCEP實施後，海關幫助我們用好RCEP優惠政策，享受出口關稅減免優惠，推動更多筍製品出口日本等RCEP成員國。」松德豐公司報關主管湯靖雯表示，去年前11個月，廣州海關所屬清遠海關共為該公司簽發RCEP原產地證書74份，涉及貨值近6800萬元。

正雄箱包（河源）有限公司是一家中國領先的專業生產中高檔聚丙烯（PP）箱包企業。該公司財務總監江惠梅表示，「現在憑藉海關簽發的RCEP原產地證書，出口貨物在日本關稅稅率由20%下降到14%，產品競爭力進一步提升，去年的總訂單量同比增長約60%，目前正開足馬力趕製訂單，全力滿足國外客戶訂貨需求。」

在廣州白雲機場空港口岸，一架架貨機裝載著來自泰國、馬來西亞的芒果、榴槤和來自菲律賓的香蕉接連降落。RCEP成員國的特色水果不斷從口岸進口，豐富老百姓的餐桌。

廣州白雲機場海關查驗一處特殊物品監管科科長朱靜儀介紹，去年以來，海關在廣州白雲機場空港口岸已累計監管進口榴槤、油桃、櫻桃、山竹等RCEP成員國特色水果超4.4億元，同比增長12.2倍。

位於佛山市南海區的廣東必得福醫衛科技股份有限公司副董事長李永洪表示，「從去年7月開始，像日本、東南亞等國家和地區的客戶都知道RCEP的關稅減免力度更大，不僅會優先選擇我們進行合作，還會主動要求我們去辦理RCEP原產地證書，為此我們還專門設立了一個RCEP專員的崗位。」截至目前，該公司已申辦了72份RCEP原產地證書，涉及貨物價值700萬元。

李永洪介紹，今年在出口貿易方面，會重點挖掘還未使用RCEP相關政策的海外企業客戶。

據統計，去年1月至11月廣州海關共簽發RCEP項下出口優惠原產地證書14021份，貨值47.5億元；企業向廣州海關申報進口RCEP項下貨物貨值54億元。