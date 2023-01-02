富途控股推遲香港上市
原訂定去年底在港交所主板上市的富途控股，近日被大陸證監會取締，遭指和另一家老虎證券均涉及非法推展跨境證券業務，需要整改。
富途控股還因此決定推遲香港上市，表示正與香港聯交所澄清若干事宜，。
據大陸證監會發文，近年來，富途控股、UP Fintech Holding Limited （老虎證券）未經核准，面向大陸境內投資者展開跨境證券業務，根據大陸《證券法》等相關法律法規，其行為已構成非法經營證券業務。
大陸證監會要求富途控股、老虎證券對上述違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動，禁止招攬大陸境內投資者及發展大陸境內新客戶、開立新帳戶。
二是妥善處理存量業務，允許存量境內投資者繼續透過原境外機構展開交易，但禁止境外機構接受違反大陸外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。
富途證券以及老虎證券均表示，將嚴格按照監管要求配合相應整改工作。富途證券指出，將持續加大國際化的步伐，亦會積極與大陸證監會及其派出機構溝通依法規範面向中國大陸境內投資者的跨境證券業務的具體方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言