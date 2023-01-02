富途控股推遲香港上市

原訂定去年底在港交所主板上市的富途控股，近日被大陸證監會取締，遭指和另一家老虎證券均涉及非法推展跨境證券業務，需要整改。

富途控股還因此決定推遲香港上市，表示正與香港聯交所澄清若干事宜，。

據大陸證監會發文，近年來，富途控股、UP Fintech Holding Limited （老虎證券）未經核准，面向大陸境內投資者展開跨境證券業務，根據大陸《證券法》等相關法律法規，其行為已構成非法經營證券業務。

大陸證監會要求富途控股、老虎證券對上述違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動，禁止招攬大陸境內投資者及發展大陸境內新客戶、開立新帳戶。

二是妥善處理存量業務，允許存量境內投資者繼續透過原境外機構展開交易，但禁止境外機構接受違反大陸外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。

富途證券以及老虎證券均表示，將嚴格按照監管要求配合相應整改工作。富途證券指出，將持續加大國際化的步伐，亦會積極與大陸證監會及其派出機構溝通依法規範面向中國大陸境內投資者的跨境證券業務的具體方式。