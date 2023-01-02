大陸房企深陷負增長困局，2022年銷售額超過人民幣千億元（約新台幣4,400億元）的「千億房企」數量較2021年銳減一半。業內人士指出，在房地產支持政策密集發布後，有一半城市在2022年第4季開始止跌回穩，市場底已經出現，但2023年上半年房市壓力依然會很大，下半年後才會比較樂觀。

克而瑞研究中心近日發布的《2022年中國房地產企業銷售TOP200排行榜》顯示，2022年大陸僅20家房企銷售規模超過人民幣千億元，但在2020年時千億房企達到40家，2021年也維持在40家。

其中，碧桂園2022年銷售額以人民幣4,643億元排名居首，保利和萬科分別以人民幣4,573億元和4,202億元位列第二和第三。20家千億房企中，央企及國企占據半壁江山。

對於大多數房企來說，2022年是極其困難的一年。易居企業集團CEO丁祖昱表示，儘管2022年11月以來針對房企融資的金融政策「三箭齊發」，但共計約人民幣3兆元的集中授信、人民幣1,600億的債券規模以及股份配售都集中在少數企業身上，多數房企融資難基本面尚未改變，特別是已債務違約的房企和中小房企。