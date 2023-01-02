非色散位移單模光纖 陸對日韓續徵反傾銷稅

中國大陸商務部去年12月31日宣布，自2023年1月1日起，對原產於日本和韓國的進口非色散位移單模光纖繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。其中，日本公司反傾銷稅稅率為46%，韓國公司反傾銷稅稅率從7.9%到46%不等。

中新社報導，非色散位移單模光纖主要適用於各類光纜結構，能夠廣泛應用於高速率、長距離傳輸，包括長途網、市內城域網，以及接入網等在內的通信骨幹網。

中國大陸自2005年起對原產於日韓的進口非色散位移單模光纖徵收反傾銷稅，至今已持續十多年。2021年12月31日，應中國大陸非色散位移單模光纖產業申請，商務部決定自2022年1月1日起，對原產於日本和韓國的進口非色散位移單模光纖所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

經調查，大陸商務部裁定如果終止反傾銷措施，原產於日本和韓國的進口非色散位移單模光纖對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國非色散位移單模光纖產業造成的損害可能繼續或再度發生。故中方做出決定，繼續對原產於日本和韓國的進口非色散位移單模光纖徵收反傾銷稅。