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消費市場火紅 成都煙火氣回歸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

元旦假期首日，成都世紀城會展中心年味四溢。第26屆中國（四川）新春年貨購物節去年12月31日開幕。在展會現場，臘肉、板鴨、藏香豬等地道年貨琳瑯滿目，有的商家做起直播、賣力兜售自家商品，不少消費者拉著購物車前來逛展。「今天專程過來置備些年貨，新年要有新氣象。」成都市民王韋說。

中新社報導，隨著新十條防控措施落實，大陸各地加速推進企業復工復產，著力拉動消費回暖。在成都，日前舉行的中共成都市委十四屆二次全會暨市委經濟工作會議提出，要全力以赴抓緊抓實消費回補。從發放各類消費券，到抓住消費黃金時段舉辦購物節、美食節等促消費活動，成都景區、餐飲、商場等消費場所的煙火氣日漸回歸。

今年元旦假期，成都是大陸最熱門的跨省遊目的地之一。假期首日，成都大邑縣安仁古鎮迎來第一波客流。遊客登上鐺鐺車，車覽古鎮民國風情。在古鎮的集市活動上，奶油膠、流體熊等DIY手作體驗受到歡迎。據成都文旅旅投集團安仁公司營銷部經理劉海偉介紹，元旦假期前兩日，安仁古鎮酒店客房達到滿房狀態，「近一周酒店客房預訂升溫較為明顯」。

午餐時間，在成都春熙路商圈，火鍋店巴蜀大將門前排起長隊，店內生意紅火。巴蜀大將創始人毛曉佩表示，近一周該品牌旗下多家門店普遍迎來客流回暖，其中商場店尤為明顯，個別門店上座率已恢復至2019年同期的八成左右，他對「雙節」營業額表示樂觀，「速度快的話，今年春節就有望恢復到疫情前水平」。

「扛過這一波疫情，餐飲人終於盼到春天。」四川省火鍋協會執行會長嚴龍表示，近來成都火鍋消費市場復甦勢頭強勁，同時一批火鍋創業者正在謀畫新店開張，尋找有利地段搶占旺鋪。嚴龍預計明年成都將迎來一波火鍋開店熱。

同時，成都球市也加快復甦。去年12月31日下午，可容納6萬人的鳳凰山體育公園專業足球場湧入3.7萬餘名球迷，見證中超聯賽收官戰——成都蓉城主場迎戰大連人。看台上人浪起伏、旗幟翻滾，「成都雄起」的口號響徹全場。成都市民李虎陽攜家人現場觀賽，他表示，每當成都蓉城取得進球，現場呐喊聲猶如山呼海嘯，「成都最火的球市回來了。」他興奮地表示。 　　

為引流促消費，成都各大商場也頻頻出招。去年12月31日晚，2023成都美食嘉年華活動在成都萬象城拉開帷幕，現場發布「成都市拾好吃暨年夜飯榜單」，為消費者提供美食指南。當晚，成都萬象城藝術廣場化身音樂海洋，爵士、流行、電子、搖滾輪番唱響，一場跨年音樂會為現場觀眾帶來視聽盛宴。

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