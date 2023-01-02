大陸非製造業供需 呈下探走勢

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
去年12月大陸非製造業商務活動指數降至41.6%，疫情短期影響持續。圖為去年12月7日，重慶市民在街頭餐館就餐，重慶市的人氣逐漸恢復。（中新社）
去年12月大陸非製造業商務活動指數降至41.6%，疫情短期影響持續。圖為去年12月7日，重慶市民在街頭餐館就餐，重慶市的人氣逐漸恢復。（中新社）

中國物流與採購聯合會去年12月31日發布數據顯示，2022年12月，中國大陸非製造業商務活動指數為41.6%，環比下降5.1個百分點，顯示非製造業供需呈現繼續下探走勢。

中新社報導，2022年12月，中國大陸非製造業商務活動指數連續6個月環比下降，連續3個月運行在50%以下。當月，非製造業市場供需繼續下行探底，接觸型服務業相關活動受到影響相對較大。 　

去年12月，新冠病毒感染人數的增加客觀上導致企業用工趨於緊張，使得非製造業供需短期再次面臨下探壓力。非製造業從業人員指數為42.9%，較上月下降2.6個百分點，創年內新低。

疫情影響繼續，服務業加速探底。去年12月，服務業商務活動指數為39.4%，較上月下降5.7個百分點，連續6個月環比下降，連續4個月運行在50%以下，創出年內新低。新冠病毒感染人數的增加對服務業活動的短期影響繼續顯現，餐飲、住宿、零售以及旅遊等接觸型服務業繼續弱勢運行。

2022年12月，服務業新訂單指數為37.4%，較上月下降4個百分點，創下半年新低。疫情對服務業需求的衝擊仍較經營活動更為明顯。

分析認為，在新冠疫情的持續擾動下，去年四季度非製造業呈現加快探底運行，導致2022年非製造業活動同比有所下降。2022年，非製造業商務活動指數均值為49.1%，較2021年下降3.8個百分點。

2023年1月份，元旦和春節的雙節效應將會有所顯現。零售、餐飲、住宿、文體娛樂以及旅遊相關消費需求將會有所釋放，有望帶動非製造業探底回升。隨著社會面流動性的逐步改善和春節後社會各項活動的逐步恢復，由用工緊張導致的非製造業供需快速下探趨勢很快將得到修復。 　　

由於非製造業沒有綜合指數，通常以商務活動指數來反映非製造業經濟的總體變化。

指數 疫情

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