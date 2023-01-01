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大陸央行：推動外匯管理條例修訂 穩步擴大制度開放

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國人民銀行副行長潘功勝指出，推動大陸《外匯管理條例》修訂，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。中新社資料圖片
中國人民銀行副行長潘功勝指出，推動大陸《外匯管理條例》修訂，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。中新社資料圖片

中國人民銀行（大陸央行）副行長、國家外匯管理局局長潘功勝於《中國外匯》發表文章，指2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，外匯管理部門將圍繞穩定市場預期，着力提振市場信心，服務好國內循環和國際循環，推動經濟高質量發展。他強調，今年將著力提振市場信心。

潘功勝指出，首先，積極實施有利於經濟平穩運行的外匯管理政策。堅持問題導向，實施更高水平的放管服改革、貿易投資便利化用匯、外資市場准入和國民待遇，穩預期、穩市場、穩信心，最大限度激發市場活動和潛能釋放，推動外貿穩規模優結構、外資穩存量擴增量。

其次，積極實施以高質量發展和高水平開放為重點的外匯管理政策。堅持市場化、法治化、國際化方向，積極推動加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等高標準經貿協議下的跨境金融合作，通過增加高質量的外匯政策供給釋放外貿外資的潛在有效需求。推動大陸《外匯管理條例》修訂，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，切實提升外循環的質量和水平。

再次，積極實施維護國家金融安全的外匯管理政策。堅持守正創新、提質增效，深化「數位外管」和「安全外管」建設，推動外匯科技自立自強。堅持底線思維，完善跨境資金流動監測預警和響應機制，保持對地下錢莊、跨境賭博等違法違規活動的高壓打擊態勢。推進外匯儲備經營管理能力建設，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。

外匯 外資 大陸央行

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