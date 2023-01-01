恒大許家印喊話 稱一定能償還各種債務

深陷債務危機的恒大集團董事局主席許家印在新年第一天就致信內部全體員工，不僅勉勵員工要扎實做好全面正常施工、恢復銷售。還指恒大一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險。

許家印指出，過去一年，在各級政府和合作夥伴的大力幫助下，恒大地產實現了732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套。

同時，恒馳汽車三年磨一劍，實現了恒馳5的量產和交付；恒大物業盡心盡力服務超千萬業主；海花島穩步運營，累計接待遊客760萬人次。

他說，這些來之不易的成果，凝聚著每一位恒大人的心血汗水。這一年，大家團結一心、負重前行，不畏艱難、全力以赴，沒日沒夜地忘我付出，承受了巨大的身心壓力，克服了千萬個難題，實現了一個個不可能。

他強調，2023年是恒大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年。堅信只要全體恒大人齊心協力、永不放棄，努力拼搏、苦幹實幹，一步一個腳印扎實做好全面正常施工、恢復銷售、恢復經營等各方面工作，一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險，一定能開啟涅槃重生的新篇章。