快訊

「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

比亞迪高端品牌 亮相

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸車市露出「疲態」。除了比亞迪，其他車企年度銷量KPI跳票。（網路照片）
大陸車市露出「疲態」。除了比亞迪，其他車企年度銷量KPI跳票。（網路照片）

比亞迪旗下高端品牌仰望將於5日召開「仰望品牌暨技術發布會」，而該品牌旗下的首款產品也將亮相。據官方此前放出消息，仰望汽車首款車型定價將在人民幣80萬至150萬元之間，將成為比亞迪有史以來售價最高的乘用車型。

據科技新媒體《CNMO》報導，仰望此次發布的首款汽車將為越野車型，這一點在仰望日前發布的宣傳圖上已得到驗證。

有消息表示，新車將會搭載比亞迪目前最頂尖的技術，其中包括比亞迪董事長王傳福此前所透露的一項顛覆性「黑科技」。此外，仰望汽車在品牌、產品、銷售服務網路、運營團隊等方面都將獨立運營。

做為在新能源時代蓬勃發展的比亞迪，目前來看，缺的就是高端市場，當然比亞迪也從未放棄過高端市場，因此，這次仰望備受期待。

不少大陸消費者也表示十分期待，畢竟在目前的大陸國產汽車品牌中，尚未出現人民幣百萬級別的豪車。如果比亞迪帶來的仰望能夠給消費者們帶來驚喜，或許將徹底改變整個中國大陸的汽車市場格局。

在此之前，該品牌的LOGO、內部代號「R1」的首款車型外觀的部分細節，以及測試照片已經先後放出。然而對於這款車，除了外形輪廓和些許細節之外，外界還不甚了解。而對比亞迪前所未有的高端之路，外界也不乏議論乃至質疑。

品牌 高端 人民幣

延伸閱讀

美電動車補助 適用外國製品

特斯拉、比亞迪力推平價款　電動車廠瞄準新興市場

影／挪威YouTuber驚艷！比亞迪ATTO 3電動車的續航能力要比公開數據好

瞄準賓士EQG！比亞迪高端品牌「仰望」預告百萬級純電越野車即將發表

相關新聞

疫情衝擊經濟 陸12月製造業PMI跌至47.0

新冠疫情持續衝擊中國大陸經濟。大陸國家統計局昨公布十二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為四十七點零，比前一個月下降一個百...

馬雲公開亮相 與鄉村教師連線

阿里巴巴創辦人馬雲時隔近一年終於再度公開露面。「馬雲公益基金會」發布一則訊息稱，馬雲在二○二二年十二月卅日農曆臘月初八這...

比亞迪高端品牌 亮相

比亞迪旗下高端品牌仰望將於5日召開「仰望品牌暨技術發布會」，而該品牌旗下的首款產品也將亮相。據官方此前放出消息，仰望汽車...

財新大陸數據也難樂觀

2022年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）將於1月3日發布，此前數據顯示，受部分地區疫情反彈及相關防疫措施收...

金融穩定法 將設保障基金

大陸金融穩定法落地步伐越來越近了，根據中國人大網發布，金融穩定法草案公開徵求意見，草案中表示，將設立金融穩定保障基金，作...

躋身時代雜誌2022最佳發明 「寧王」麒麟電池即將出貨

寧德時代透過公眾號發布，寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被美國時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。