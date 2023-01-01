比亞迪高端品牌 亮相

比亞迪旗下高端品牌仰望將於5日召開「仰望品牌暨技術發布會」，而該品牌旗下的首款產品也將亮相。據官方此前放出消息，仰望汽車首款車型定價將在人民幣80萬至150萬元之間，將成為比亞迪有史以來售價最高的乘用車型。

據科技新媒體《CNMO》報導，仰望此次發布的首款汽車將為越野車型，這一點在仰望日前發布的宣傳圖上已得到驗證。

有消息表示，新車將會搭載比亞迪目前最頂尖的技術，其中包括比亞迪董事長王傳福此前所透露的一項顛覆性「黑科技」。此外，仰望汽車在品牌、產品、銷售服務網路、運營團隊等方面都將獨立運營。

做為在新能源時代蓬勃發展的比亞迪，目前來看，缺的就是高端市場，當然比亞迪也從未放棄過高端市場，因此，這次仰望備受期待。

不少大陸消費者也表示十分期待，畢竟在目前的大陸國產汽車品牌中，尚未出現人民幣百萬級別的豪車。如果比亞迪帶來的仰望能夠給消費者們帶來驚喜，或許將徹底改變整個中國大陸的汽車市場格局。

在此之前，該品牌的LOGO、內部代號「R1」的首款車型外觀的部分細節，以及測試照片已經先後放出。然而對於這款車，除了外形輪廓和些許細節之外，外界還不甚了解。而對比亞迪前所未有的高端之路，外界也不乏議論乃至質疑。