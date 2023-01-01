快訊

「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

財新大陸數據也難樂觀

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

2022年12月財新中國製造業採購經理人指數PMI）將於1月3日發布，此前數據顯示，受部分地區疫情反彈及相關防疫措施收緊等因素影響，2022年11月大陸製造業景氣已經連續第四個月收縮，12月放鬆疫情管控後，製造業景氣是否復甦備受關注。

資料顯示，11月財新中國製造業PMI為49.4，高於10月0.2個百分點，仍低於50的榮枯線，延續8月以來的收縮態勢，但當月收縮率為8月來最小，且高於預期。

2022年12月8日，大陸發布優化疫情防控新十條措施，其中提出要全面復工復產，不過防疫措施快速放寬後，也讓各地疫情大爆發，許多人染疫後在家休息，很多製造業工廠還因員工大量染疫暫時停產，對製造業復甦也產生一定的負面影響。

外界普遍認為大陸官方PMI主要是對全大陸的國有企業進行抽樣調查，以大型企業為主，而財新PMI調查側重於沿海地區的中小企業及民營企業，更能反映實際上製造業的景氣情況。

疫情 PMI 指數

延伸閱讀

視察中國航班入境採檢專案 蘇貞昌：防疫不能鬆懈

影／視察大陸航班入境旅客專案為何沒邀張善政？蘇貞昌這樣說

張文宏：已染疫但照常工作 中國要守住脆弱人群

學者： 元旦至春節 疫情將衝擊大陸農村和中小城鎮

相關新聞

疫情衝擊經濟 陸12月製造業PMI跌至47.0

新冠疫情持續衝擊中國大陸經濟。大陸國家統計局昨公布十二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為四十七點零，比前一個月下降一個百...

馬雲公開亮相 與鄉村教師連線

阿里巴巴創辦人馬雲時隔近一年終於再度公開露面。「馬雲公益基金會」發布一則訊息稱，馬雲在二○二二年十二月卅日農曆臘月初八這...

比亞迪高端品牌 亮相

比亞迪旗下高端品牌仰望將於5日召開「仰望品牌暨技術發布會」，而該品牌旗下的首款產品也將亮相。據官方此前放出消息，仰望汽車...

財新大陸數據也難樂觀

2022年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）將於1月3日發布，此前數據顯示，受部分地區疫情反彈及相關防疫措施收...

金融穩定法 將設保障基金

大陸金融穩定法落地步伐越來越近了，根據中國人大網發布，金融穩定法草案公開徵求意見，草案中表示，將設立金融穩定保障基金，作...

躋身時代雜誌2022最佳發明 「寧王」麒麟電池即將出貨

寧德時代透過公眾號發布，寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被美國時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。