財新大陸數據也難樂觀

2022年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）將於1月3日發布，此前數據顯示，受部分地區疫情反彈及相關防疫措施收緊等因素影響，2022年11月大陸製造業景氣已經連續第四個月收縮，12月放鬆疫情管控後，製造業景氣是否復甦備受關注。

資料顯示，11月財新中國製造業PMI為49.4，高於10月0.2個百分點，仍低於50的榮枯線，延續8月以來的收縮態勢，但當月收縮率為8月來最小，且高於預期。

2022年12月8日，大陸發布優化疫情防控新十條措施，其中提出要全面復工復產，不過防疫措施快速放寬後，也讓各地疫情大爆發，許多人染疫後在家休息，很多製造業工廠還因員工大量染疫暫時停產，對製造業復甦也產生一定的負面影響。

外界普遍認為大陸官方PMI主要是對全大陸的國有企業進行抽樣調查，以大型企業為主，而財新PMI調查側重於沿海地區的中小企業及民營企業，更能反映實際上製造業的景氣情況。