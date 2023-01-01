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金融穩定法 將設保障基金

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸金融穩定法落地步伐越來越近了，根據中國人大網發布，金融穩定法草案公開徵求意見，草案中表示，將設立金融穩定保障基金，作為處置金融風險的後備資金，而中國人民銀行（大陸央行）再貸款可以用於為金融穩定保障基金提供流動性支持。

金融穩定法屬於其他金融法的特別法，之所以立法，導火線正是螞蟻集團的消費金融業務以及小額貸款業務觸及到了監管的紅線。據統計，螞蟻的註冊資金為人民幣30億元，但是螞蟻花唄和借唄的貸款餘額卻超過人民幣3,000億元。因為螞蟻集團利用銀行貸款和ABS，槓桿操作放大資金。

制定金融穩定法已列入大陸全國人大常委會2022年度立法工作計劃初次審議的法律案以及國務院2022年度立法工作計劃。徵求意見截止為2023年1月28日。

螞蟻 人民幣

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