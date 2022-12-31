快訊

本要寄到美國 墨西哥機場X光機驚見包裹藏「4顆人類頭蓋骨」

頑強的真理衛道者：前天主教宗本篤十六世病逝

今晚你選哪縣市？免費演唱會壓軸超大咖 6縣市跨年晚會卡司盤點

躋身時代雜誌2022最佳發明 「寧王」麒麟電池即將出貨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被美國時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向汽車製造商出貨。時代雜誌截圖
寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被美國時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向汽車製造商出貨。時代雜誌截圖

寧德時代透過公眾號發布，寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被美國時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向汽車製造商出貨。

科創板日報報導，時代雜誌在評語中稱，麒麟電池將在搭載該電池的汽車，充滿一次電，可以跑621英里（1,000公里）。麒麟電池採用最新的CTP技術，新的設計還可以使電池保持適宜的溫度，從而加快充電速度。

第三代CTP技術麒麟電池發布後，吉利汽車旗下高階電動品牌極氪與賽力斯汽車旗下的問界系列車型確定為首批用戶，將率先量產使用麒麟電池。

其中，吉利汽車旗下高階電動品牌極氪，是麒麟電池的全球量產首發品牌，極氪009將成為寧德時代麒麟電池的全球量產首發車型，而極氪001將成為搭載麒麟電池的全球首款純電續航里程超過1,000公里的量產車型。

此外，數據顯示，麒麟電池可支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充，在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量較4680系統提升13%，實現續航、快充、安全、壽命、效率、以及低溫性能的全面提升。

同時，麒麟電池使用大面積冷卻技術，電池包將水冷功能件置於電芯底部與電芯之間，使換熱面積擴大4倍。電芯控溫時間縮短至原來的50%。在極端情況時，電芯可急速降溫，有效阻隔電芯間的異常熱量傳導。

這一大面積冷卻技術推動下，中金公司預計，電池熱管理單車價值量也有望提升，新能源車三大熱管理系統均有升級方向。

分析師預計，2025年新能源車銷量可達千萬量級。根據單車價值量測算值3%年假設，2025年境內新能源乘用車熱管理系統市場規模為人民幣713億元，2023E-2025E年復合增長率將達到29%。

興業證券也指出，CTP/CTB技術的推廣使得動力電池對結構件的需求要求更高，水冷板與殼體一體化設計推升集成工藝需求，結構件與熱管理系統性能要求提升，推動價值量勝高。隨著更多CTP項目開啟量產，結構件與熱管理系統中的水冷板業績將從技術開發階段轉向量產業績兌現階段。

除了水冷板之外，國金證券認為，由於麒麟電池結構改變，導熱球鋁、LIFSI、聚氨酯、氣凝膠、絕緣材料等也存在投資機會。

寧德時代 品牌 業績

延伸閱讀

展現與三星合作13年的友誼　BMW執行長親自赴韓交付10輛i7純電房車！

雄女雙胞胎聯手用廢水發電 獲「台灣能」競賽銀牌

紙張電池、尿液肥料 2023環保議題大

台塑、台泥 攻循環經濟

相關新聞

時隔近一年馬雲再度公開亮相 線上與鄉村教師見面

阿里巴巴創辦人馬雲時隔近一年終於再度公開露面。「馬雲公益基金會」30日發布一則訊息稱，馬雲在12月30日農曆臘月初八這天...

躋身時代雜誌2022最佳發明 「寧王」麒麟電池即將出貨

寧德時代透過公眾號發布，寧德時代今年創新推出的麒麟電池，近日被美國時代雜誌評為2022年最佳發明，並將在2023年開始向...

馬雲現身了 線上出席「臘八之約」

近一年未在公開場合露面的馬雲現身了。12月30日，農曆臘月初八，馬雲公益基金會發起的「鄉村教師計畫」如期舉辦。馬雲公益基...

疫情持續衝擊經濟 大陸12月製造業PMI跌至47.0

新冠疫情持續衝擊中國經濟。大陸國家統計局31日公布，12月製造業採購經理人指數（PMI）為47.0，比前一個月下降1.0...

華為轉危為安 今年營收微增

華為輪值董事長徐直軍昨（30）日發表2023年新年致辭，指美國制裁影響減弱，華為2022年收入為人民幣6,369億（新台...

陸股股民平均虧27萬元

2022年陸港股市封關，縱觀全年，A股主要股指均收跌，滬指今年累計下跌15.13%，深成指累計下跌25.85%，創業板指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。