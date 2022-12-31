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邊打官司邊去A股上市 中創新航硬剛寧德時代

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中創新航於12月29日再把寧德時代告上向法院，同日已就A股IPO提交上市前輔導的備案登記。AI財經社
中創新航於12月29日再把寧德時代告上向法院，同日已就A股IPO提交上市前輔導的備案登記。AI財經社

大陸動力電池行業老大寧德時代，與老三中創新航持續了1年之久的官司，至今還沒有定論，中創新航於12月29日再次反擊，再把寧德時代告上向法院，理由是濫用專利權惡意維權和肆意詆毀的不正當競爭行為。

與此同時，剛登陸港股不足半年的中創新航也決定向A股發起衝刺，有關材料已於同一日備案登記。

AI財經社報導，其實涉及兩大動力電池龍頭企業的專利訴訟案，早於11月底就已經有了判決。在判決中，中創新航需要立即停止銷售帶有寧德時代發明專利權的產品，並賠償寧德時代經濟損失及其他費用超過人民幣263萬。

但中創新航並不滿意此次判決結果，為此再次提告，一審判決的人民幣296萬元賠償，中創新航也暫時無需支付。

兩家的專利訴訟案目前充滿變數，而在此期間，中創新航儘管身上背著專利糾紛案，依然成功登陸資本市場，成為港股首家動力電池製造商。

雖然寧王穩居行業第一，但市場也受到了其他動力電池廠商的威脅。尤其是國軒高科、欣旺達等二線動力電池廠商們在技術和產能上緊追寧德時代，包括車企也開始降低與寧德時代的綁定，尋找二供。

在這些因素的共同作用下，寧德時代的市佔率連續下滑。尤其是2022年4月以來，寧德時代的市佔率已經連續多月低於50%，先前市占率長期佔據50%以上。

中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示，2022年前11月，動力電池企業裝車量排行榜中，寧德時代佔比48.02%，中創新航佔比6.73%。而2021年，寧德時代佔比52.1%，中創新航佔比5.9%。

中創新航的發展讓寧王嗅到了一絲的危機。中創新航先前僅用5年時間成為全大陸裝機量第一，2年時間又從頂峰跌入到谷底，又用了2年時間完成反彈，如今，中創新航的裝機量已經成為全行業第三。

2021年，寧德時代發起了進攻，試圖從專利上絆中創新航一腳。彼時的中創新航正在積極準備港股IPO。

2021年7月，寧德時代向福州市中級人民法院提起訴訟，起訴中創新航其中有5件專利侵權。寧德時代強勢要求中創新航停止製造和銷售相關侵權專利，索賠人民幣1.85億元，並表示涉嫌侵權電池也已經搭載在了數万輛車上，如果中創新航敗訴，涉及相關電池的車型也將遭到禁售。

中創新航當時強硬地回應稱：「公司堅持自主研發，提供給客戶的產品經過專業知識產權團隊全面風險調查，產品並不侵犯他人的知識產權。」中創新航還認為，寧德時代是打著'保護創新'的旗號，對同行行惡意打壓之實。

寧德時代 新航 專利

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