廣汽埃安最早2023年底科創板IPO 每年至少推兩款全新車型

廣汽埃安總經理古惠南，30日在2022廣州車展上透露，IPO之前公司不再有融資計劃，目前正向證券監管機構上報首次公開募股申請的相關材料，擬衝刺新能源汽車科創板第一股，預計在2023年底或2024年初實現上市。

包括吉利汽車、東風嵐圖、長安阿維塔等多個傳統車企，旗下新能源品牌都計劃獨立上市。有分析認為，資本市場對新能源汽車行業的前景看好，估值普遍偏高，傳統車企分拆子品牌成功上市，有利於增強子品牌資本運作能力，以彌補自身資金和資源上的不足。

每日經濟新聞報導，廣汽埃安方面曾於2022年8月25日透露，廣汽集團董事會同意將廣汽埃安整體變更改制為股份有限公司並將實施增資擴股，在產權交易所透過公開掛牌方式進行A輪融資引戰，本次A輪融資引入戰略投資者所持股權佔融資後總股權比例約15%。

8月26日，廣汽埃安A輪引戰增資項目在廣州產權交易所正式掛牌。10月，廣汽集團公告，旗下廣汽埃安已經順利完成A輪融資，本次融資共引入53名戰略投資者，融資綜合人民幣182.94億元。

中國流通協會專家委員會成員顏景輝表示，廣汽埃安通過引入戰略投資者，在資源、市場、技術等方面與戰略投資者合作，可進一步推進廣汽埃安技術的創新和市場開拓。同時，廣汽埃安成功上市後也將進一步打通融資渠道。

此外，古惠南還透露，2022年，廣汽埃安全年銷量預計將突破27萬輛，年增120%。根據官方公布的數據，2022年11月，廣汽埃安銷量約為2.88萬輛，年增長11%；前11月累計銷量約24萬輛，年增128%，提前實現全年銷量翻倍的目標。

古惠南表示，廣汽埃安在此基礎上給自己制定了一個「小目標」，即爭取到2030年產銷突破150萬輛，「埃安品牌的150萬輛銷售目標中，預計將有50萬輛是出口銷量。」

據了解，未來廣汽埃安每年將至少推出兩款全新車型，同時加速啟動國際化的戰略。