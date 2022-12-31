快訊

蔡培慧擬再戰南投立委補選 將成賴清德黨主席第一戰？

迎接2023！Google搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效

美國傳奇主播一姊芭芭拉．華特斯辭世 享壽93歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情持續衝擊經濟 大陸12月製造業PMI跌至47.0

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
疫情加上政府過度的防疫作為，嚴重干擾2022年中國經濟的正常運行。圖為北京一處小區今年5月遭封控時的景象。路透
疫情加上政府過度的防疫作為，嚴重干擾2022年中國經濟的正常運行。圖為北京一處小區今年5月遭封控時的景象。路透

新冠疫情持續衝擊中國經濟。大陸國家統計局30日公布，12月製造業採購經理人指數（PMI）為47.0，比前一個月下降1.0個百分點，為連續第三個月低於代表景氣榮枯臨界點的50，且不如市場預期。

大陸12月非製造業商務活動指數為41.6，更比前一個月大跌5.1個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受疫情衝擊等因素影響，中國採購經理指數比上月有所下降，顯示中國經濟景氣水平總體有所回落。

大陸12月製造業PMI為新冠疫情爆發近三年來的次低。2020年2月PMI曾創下史上新低，報35.7，主要是由於大陸新冠疫情在2020年1月底突然暴發。

趙慶河指出，疫情對企業產需、人員到崗、物流配送帶來較大影響。12月調查的製造業企業中，反映受疫情影響較大的企業比重為56.3%，比前一個月高出15.5個百分點。

與此同時，12月調查的服務業企業中，反映受疫情影響較大的企業比重也升至61.3%，比前一個月高出10.0個百分點。在調查的21個行業中，有15個位於收縮區間，其中零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸性聚集性行業商務活動指數均低於35.0，行業業務總量明顯回落。

中國物流信息中心分析師文韜表示，PMI分項指數變化顯示，疫情對中國經濟的影響在短期內有所擴大，製造業企業生產活動放緩，市場需求繼續收縮，市場價格有所回升。

2022年大陸製造業PMI全年均值為49.1%，較2021年全年均值下降1.4個百分點，降幅較為明顯，指數波動性也較2021年加大。

文韜分析，這顯示2022年在新冠疫情持續影響下，中國經濟呈現「增速逐漸放緩，波動不斷加大」趨勢，經濟下行壓力持續較大。尤其到了年底，受各地短期內染疫人數較快上升影響，中國經濟探底運行，但這種探底運行是在外部衝擊較大的情況下的短期現象，不具備持續性。

文韜預期，在各地平穩度過疫情高峰期後，2023年，中國經濟秩序將可望逐步回歸正軌，產業鏈供應鏈恢復通暢運行，企業生產活動有序開展。

上海第一財經報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也認為，隨著優化疫情防控各項措施有序實施、官方持續推動穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地生效，預計2023年1月大陸PMI各項指數將出現明顯的、全面的、積極的改善。

疫情 指數

延伸閱讀

房仲交易量 12月旺季不旺

防跨境炒股灰色地帶 陸重拳監管跨境券商富途、老虎

12月房市交易議價空間增、賣更慢 信義：讓價換成交

陸新任外交部長出爐 由駐美大使秦剛接任

相關新聞

疫情持續衝擊經濟 大陸12月製造業PMI跌至47.0

新冠疫情持續衝擊中國經濟。大陸國家統計局30日公布，12月製造業採購經理人指數（PMI）為47.0，比前一個月下降1.0...

華為轉危為安 今年營收微增

華為輪值董事長徐直軍昨（30）日發表2023年新年致辭，指美國制裁影響減弱，華為2022年收入為人民幣6,369億（新台...

陸股股民平均虧27萬元

2022年陸港股市封關，縱觀全年，A股主要股指均收跌，滬指今年累計下跌15.13%，深成指累計下跌25.85%，創業板指...

盧偉冰升任小米集團總裁

大陸手機品牌大廠小米集團30日在港交所發布公告，官宣盧偉冰升任集團總裁，繼續兼任集團國際業務部總裁，同時管理本集團手機部...

人民幣展望...震盪升值

人民幣匯市在2022年歷經高通膨、緊貨幣，據Choice統計，人民幣對美元匯率2022年最高觸及6.3048元，最低下探...

閩男利用145帳戶炒股賺1.4億罰5.7億 罰沒金額創紀錄

證監會近日公布一項行政處罰決定書，對股民王寶元利用「林某雲」渤海證券帳戶等145個證券帳戶，操縱8支股票的違法行為，裁決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。