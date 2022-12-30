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防跨境炒股灰色地帶 陸重拳監管跨境券商富途、老虎

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸跨境證券業者富途控股30日被大陸證監會點名要進行整改。圖取自財商時報
大陸跨境證券業者富途控股30日被大陸證監會點名要進行整改。圖取自財商時報

大陸證監會30日公告稱，大陸跨境證券業者富途控股、老虎證券未經核准，面向大陸境內投資者開展跨境證券業務違法。按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，擬要求富途控股、老虎證券對違法違規行為進行整改。而稍晚富途、老虎也回應將按監管要求配合相應整改工作。受到該消息影響，富途美股盤前股價跳水逾20%，老虎證券盤前亦大瀉逾22%。

大陸證監會提出兩方面整改：一是依法取締增量非法業務活動。禁止招攬大陸境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶；二是妥善處理存量業務。為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反大陸外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶。

與此同時，證監會也表示將責成相關派出機構對富途控股、老虎證券進行現場核查、督促整改，並視整改情況採取進一步監管措施。

整改的訊息也影響富途控股在港上市，富途控股29日便表示，將推遲A類普通股在香港聯交所上市。

事實上，大陸跨境「炒股」的股民越來越多。根據富途2021年公布的財報顯示，其註冊用戶數超過1550萬，有資產客戶數超過100萬。此外，大陸招商銀行《2021中國私人財富報告》中數據顯示，大陸居民境外投資規模，2008到2020的年均復合增速達到32%。

跨境股民龐大也充滿資本流出的灰色地帶。因此大陸官方此前便盯上跨境網路證券業者。中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦於2021年10月27日曾表示「跨境互聯網券商屬在我境內無照駕駛，屬非法金融活動。」這直指富途與老虎為非法經營；今年2月在《中國金融》上撰文指出，金融行業必須持牌經營，但有部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台向境內投資者提供境外證券投資服務，應認定為在大陸境內「無照駕駛」

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