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小米集團宣佈：盧偉冰晉升為總裁 王曉雁等晉升為副總裁

集微網／ 集微網

集微網消息，今（30）日，小米集團發佈公告宣佈，盧偉冰晉升為本集團總裁，並繼續兼任本集團國際業務部總裁，同時管理本集團手機部、生態鏈部、大家電部、中國區、印度區，自2022年12月30日起生效。

據了解，雷軍近日發佈內部信稱，王翔將在月底卸任集團總裁職務，盧偉冰接任該職位。今日正式公告發佈，具體公告內容：

盧偉冰先生晉升為集團總裁，並繼續兼任集團國際業務部總裁，同時管理集團手機部、生態鏈部、大家電部、中國區、印度區；王曉雁先生晉升為本集團副總裁，兼任本集團中國區總裁；屈恒先生晉升為本集團副總裁，兼任本集團技術委員會主蓆，並管理本集團質量委員會和採購委員會；馬驥先生晉升為本集團副總裁，兼任本集團互聯網業務部總經理。

據悉，盧偉冰於2019年1月加入小米集團，帶領團隊發佈了多款硬件產品，單款產品銷量連創新高，三款手機強勢入圍全球十大暢銷機型。2019年11月，出任中國區總裁，依靠多年對市場的經騐和判斷，帶領團隊梳理戰略目標，明確業務方曏，取得了優異的成勣。2020年8月，晉升為小米集團合夥人。2021年3月，兼任國際部總裁。

現任小米總裁王翔將迎來退休，繼續作為高級顧問為公司服務。

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