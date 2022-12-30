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深圳市集成電路產業規劃有望近期發佈 目標2025年產業營收突破2500億元

集微網／ 集微網

集微網消息，綜合國內媒體報道，12月29日，深圳市科創委等領導在出蓆2022中國（深圳）集成電路峰會時介紹，《深圳市培育發展半導體與集成電路產業集群行動計劃（2022-2025）》征求意見中，預計近期將正式發佈。

據悉，《規劃》提出以南山、福田、寶安、龍華、龍崗、坪山6個區為重點發展對象，形成“東部矽基、西部化合物、中部設計”全市一盤棋的空間佈侷，計劃2025年產業營收突破2500億元。

據統計，2022年深圳市集成電路營收約1578.4億元，同比下降約6.6%，其中，設計、製造環節同比下降，而材料銷售收入同比增長17.5%。

此外，據深圳市統計侷官網發佈最新統計數據顯示，1-11月深圳市電子及通信設備製造投資增長27.1%，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長37.1%。

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