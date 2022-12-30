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低估新冠死亡人數？中疾控專家：正分析「超額死亡」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方中疾控表示，正在分析「超額死亡」。圖為2022年初上海復旦大學附屬閔行醫院急診搶救室內忙碌的醫護人員。（新華社）
大陸官方中疾控表示，正在分析「超額死亡」。圖為2022年初上海復旦大學附屬閔行醫院急診搶救室內忙碌的醫護人員。（新華社）

大陸官方已不再每日公布無症狀感染者數據，也把新冠肺炎改稱為新冠感染，但感染擴散速度之快，連帶也影響到死亡病例的發展。對於官方是否低估死亡人數的疑慮，大陸衛健委官員表示，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷真正的病死率和死亡率大小；中疾控專家則表示，正在分析「超額死亡」，後續會向外界公布結果。

據中國新聞網消息，大陸衛健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年29日在北京接受媒體訪問時表示，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率。從公共衛生角度來看，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷真正的病死率和死亡率大小。他並強調，大陸專家團隊和政府一直高度重視死亡這個指標，而現階段應該把防重症、防病亡作為優先。

此外，大陸衛健委醫政司司長焦雅輝表示，全球現在對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是感染新冠病毒後核酸陽性，由新冠病毒引發呼吸衰竭，直接導致死亡，判定為新冠死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡都計入新冠死亡。中國大陸自2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。焦雅輝強調，大陸之前公布的死亡病例既有因為新冠死亡的，也有感染新冠病毒後因基礎疾病死亡的病例。

大陸中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也指出，「超額死亡」能評估可能造成的低估。2020年新冠疫情發生後，中疾控團隊很快對「超額死亡」進行分析，並公開發表結果。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，該團隊已經在做相關工作，之後會陸續向大家提供。

根據中疾控中心官網2021年3月消息，該中心周脈耕團隊在「英國醫學雜誌」發表論文，通過全大陸超過3億人代表性資料，評估了新冠疫情當初在中國大陸爆發的三個月裡，武漢和其他地區的多種原因的超額死亡。

團隊分析2020年1月1日到3月31日的死亡監測資料，並與當地2015年到2019年的平均數據及原本對2020年初的死亡預測資料進行了對比分析。分析顯示在整個武漢地區，2020年前三個月相比2019年同期增加5,954例死亡，總死亡率增加33%到42%。超額死亡中，61%與COVID-19有關，15%與其他不明原因肺炎有關。中心城區的超額死亡率為50%，郊區的超額死亡率為15%，這與疫情蔓延程度相吻合。

研究團隊也特別指出，非COVID-19相關肺炎的超額死亡大多發生在2月中旬大規模核酸檢測前，這提示實際歸因於COVID-19的死亡可能更多。

此外，非院內死亡大幅增加，表明在疫情暴發期間難以獲得醫療服務可能是非肺炎相關死亡增加的原因，尤其是糖尿病，高血壓和缺血性心臟病等慢病的長期管理監測以及一些急救服務（如心梗治療）都離不開及時就醫。

疫情 團隊 死亡率

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