大陸公布49個國家公園候選區 未來規模將是世界最大

大陸官方近日公布49個國家公園候選區，保護總面積達110萬平方公里。官方指出，未來若是全部建成，總規模將會是世界最大，且未來還會有國家公園「退場機制」。

根據大陸國家林草局消息，此次林草局、財政部、自然資源部、生態環境部聯合印發的「國家公園空間布局方案」，遴選出49個國家公園候選區（含正式設立的5個國家公園），其中陸域44個、陸海統籌2個、海域3個，總面積約110萬平方公里，涵蓋全大陸28個省份

主要的候選區面積，高達七成在青藏高原，當地布局13個候選區，形成「青藏高原國家公園群」，總面積約77萬平方公里；此外黃河流域布局9個候選區；長江流域布局11個候選區。

林草局自然保護地管理司司長王志高指出，按照方案，在創建階段，由相關省級政府向國家公園管理局提出創建申請，國家公園候選區開展創建後，經評估，確實無法達到設立要求的，不予設立。對未納入布局方案的保護關鍵區域，條件成熟時，經科學評估，可以按程序增補為國家公園候選區。

同時，國家公園設立後，將定期組織評估，對評估不達標或造成自然資源資產重大損失的，啟動「黃牌機制」，限期整改，對整改不力、經評估確無法整改到位的啟動退出機制。