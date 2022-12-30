擴大朋友圈 突圍美制裁

明年1月1日起，大陸將對1,020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，並提前宣告明年7月1日起，還要對62項資訊技術產品的最惠國稅率實施進一步降稅。實際上，大陸每年底都會公告調整次年關稅的細項，相較之下，明年降稅的「朋友圈」進一步擴大。

從這次主要以調降進口關稅來看，不僅顯示大陸保持對外開放，有利於經貿「朋友圈」把更多產品出口到中國，另一方面也有助大陸在後疫情時代更好地去擴大內需市場，這點從降稅產品主要圍繞民生消費產品可以看出。

大陸商務部發言人束玨婷昨（29）日在商務部發布會上表示，將以RCEP（區域全面經濟夥伴協定）為新起點，與更多貿易夥伴商簽自貿協定，擴大面向全球的朋友圈。

值得關注的是，明年還將對62項資訊技術產品的最惠國稅率實施第八步降稅，其中一些涉及高科技或半導體材料。凸顯當前大陸在關鍵技術領域仍面臨「卡脖子」風險下，當局希望運用關稅手段強化產業體系薄弱環節的意圖。