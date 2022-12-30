殼牌入股比亞迪電動車

殼牌（中國）正式入股比亞迪電動車投資公司，持股高達80%，而比亞迪汽車工業的集團持股，則降至20％，雙方將在電動車充電領域展開合作，並推進在歐洲主要市場共同建設殼牌-比亞迪電動汽車服務中心。

深圳比亞迪電動汽車投資發布高層人事變動並變更股東結構，李黔卸任法定代表人、董事長，由張洪接任；同時，原股東寧波梅山保稅港區融銘投資、深圳市深電能售電退出，比亞迪汽車工業持股比例由60%降至20％。取而代之是新增殼牌（中國）為股東，且持股比例達80%。

這是繼今年3月殼牌與比亞迪簽署全球戰略合作協議後，殼牌正式入股比亞迪集團旗下公司。

深圳比亞迪電動汽車投資2014年6月成立，主要經營新能源電動汽車產業投資；充電樁與充電站投資；城市建設技術開發；電動汽車充電設施的運營及維護等。

殼牌入股比亞迪電動車投資後，估計將在深圳運營超過10,000個電動汽車充電終端，並計劃擴展至中國大陸其他城市。