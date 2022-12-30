產業黑馬強槓一哥
把動力電池一哥寧德時代告上法院的中創新航原名中航鋰電，擁有軍工背景，被視為大陸動力電池市場「黑馬」，隨著裝機量攀升至大陸動力電池行業第三大，一度取代寧德時代成為廣汽乘用車動力電池的最大供應商。
中創新航的產品涵蓋磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩大體系，早期以生產磷酸鐵鋰電池為主，但2017年大陸發布的新能源汽車補貼政策讓三元動力電池成為受益者。
中創新航後來受制於重大重組，在三元動力電池方面的布局未能及時跟上，2017年裝機量跌出行業前十。
相對來看，寧德時代和比亞迪向三元電池的轉型要迅速和成功的多。
從2018年8月開始，隨著中創新航將三元鋰電池產品推向市場，該公司相繼成為東風、長安、廣汽、吉利等車企主力車型的電池供應商，並在2019年取代寧德時代成為廣汽乘用車動力電池的最大供應商。
訂單的迅速增加，也讓中創新航快速地擴大市場。中創新航今年10月在香港聯合交易所主板掛牌交易，聆訊資料顯示，按2021年裝機量計，前三大動力電池企業為寧德時代（市占52.1％）、比亞迪（市占16.2％）及中創新航（市占5.9％）。
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