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動力電池專利戰 愈演愈烈

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
中創新航擁有軍工背景，裝機量攀升至大陸動力電池行業第三大。（網路照片）
中創新航擁有軍工背景，裝機量攀升至大陸動力電池行業第三大。（網路照片）

中國大陸動力電池大廠專利戰愈演愈烈，中創新航已正式向法院提告寧德時代「濫用專利權惡意維權和肆意詆毀的不正當競爭行為」，兩大鋰電巨頭的競爭進入司法戰。

資料顯示，寧德時代是大陸最大的動力電池企業，而中創新航為第三大動力電池企業。據了解，自去年7月起，寧德時代先後控告中創新航侵權其五項電池專利，索賠總額高達人民幣6.47億元（約新台幣28.5億元）。同時，寧德時代還以不正當競爭為由控告中創新航。

寧德時代表示，中創新航涉案專利包含正極極片及電池、防爆裝置、集流構件和電池、鋰離子電池、動力電池頂蓋結構及動力電池等多項專利，涉嫌侵權的電池也已經搭載在數萬輛車上。

針對寧德時代的五項專利官司，中創新航也向大陸國家智慧財產權局申請專利無效訴求，其中三項中創新航均已主動撤回。大陸國家智慧財產權局介入審查後，裁定剩下的兩項專利中，寧德時代的「防爆裝置」專利維持全部有效，「集流構件和電池」專利維持部分有效。

今年11月，福建省中級法院已對其中一項專利侵權訴訟作出一審判決。根據判決書，中創新航應於判決生效之日起，立即停止銷售侵害寧德時代發明專利權的產品。同時，中創新航應於判決生效之日起十五日內，賠償寧德時代的經濟損失人民幣263.25萬元，並支付發明專利臨時保護期費用人民幣12.75萬元。

不過，中創新航認為，動力電池領域的技術進步和產品反覆運算速度快，其產品已採用更先進的技術，與涉訴專利的早期技術完全不同，已不存在判決中提及的需要立即停止銷售涉訴產品的情形。

作為行業龍頭的寧德時代正透過專利戰建立競爭門檻。2020年，寧德時代在福州高院控告塔菲爾，稱對方侵犯了其動力電池防爆技術專利，索賠人民幣1.2億元，最終二審法院判令塔菲爾賠償人民幣2,330萬元。

寧德時代 專利 新航

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