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人行超寬鬆 加碼放錢

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國大陸年底資金超預期寬鬆，有別於往年到年底就出現資金吃緊的情況，中國人民銀行近期持續在公開市場加碼投放流動性，導致隔夜回購利率創歷史新低，顯示人行已提前執行貨幣寬鬆政策。

人行昨（29）日進行人民幣2,050億元（約新台幣9,061億元）7天期逆回購操作，中標利率2%，與此前持平，因昨日有人民幣40億元（約新台幣176億元）7天期逆回購到期，昨天實現淨投放人民幣2,010億元（約新台幣8,884億元）。

新浪財經報導，本周以來，市場隔夜利率持續處於偏低水準。

自12月21日跌破1%後，銀行間市場存款類機構隔夜質押式回購利率（DR001）加權平均利率持續走低。截至12月29日收盤，DR001加權平均利率下跌5.55個基點收0.4204%，刷新歷史新低。

市場分析人士認為，短期利率的持續回落與年底資金面超預期寬鬆有關。近期，為應對年底流動性趨緊，人行加大公開市場操作力度。12月19日重啟14天期逆回購以來，人行的逆回購投放規模一直處於高位。

人行上周就在公開市場累計淨投放高達人民幣7,040億元（約新台幣3.1兆元）。

中信證券首席經濟學家表示，12月內人行已先後實施降準、新增投放中期借貸便利（MLF）淨額人民幣1,500億元、逆回購規模擴大等一系列公開市場操作，大規模流動性投放顯著影響了資金面利率走勢。

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