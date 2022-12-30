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中概股暫緩赴港上市
在美國掛牌的中概股可能暫緩回大陸A股或港股上市的計畫，包括拼多多和卡車物流平台滿幫集團等部分在美國上市的大陸公司，已經擱置或取消在香港掛牌的行動。
據了解，受到美中競爭升溫影響，阿里巴巴和京東等多家在美國上市的網路公司，在過去幾年已陸續回到香港上市，以避免因美中摩擦導致在美國退市的風險，並引發一波在美國掛牌的中概股回流陸港股市掛牌的風潮，如今這個風潮可能已經停止。
路透報導，消息人士指出，一家美國會計監管機構表示，有史以來第一次完全取得美國上市的大陸企業財務審計數據，從而消除逾200家在美國上市的陸企避免可能被踢出美國證券交易所的風險。
知情人士透露，在那斯達克上市、市值1,000億美元的拼多多已暫停在香港上市的討論；與此同時，在紐交所上市、市值90億美元的滿幫集團也於12月早些時候取消預計2023年1月在香港上市的計畫。
前述兩家公司之前都沒有公開揭露此類計畫。拼多多和滿幫集團對於前述消息未予置評。
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