聽新聞
test
0:00 / 0:00

一線城刺激房市 出招

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸兆元級城市東莞市開出全面取消房地產限購措施，該舉被視為開啟房地產調控新一頁，一線城市陸續推出新政刺激房地產市場。比如重慶市政府宣布自有住房用於長租可不計入套數；鄭州市政府則調整限購政策，鼓勵房地產企業優惠讓利活動；大連市政府則表示，明年起契稅最高稅率由現行的4%調降至3%。

重慶市政府28日聯合五部門發布促進房地產市場平穩健康發展的舉措，從加大金融支持力度、為企業減負、優化管理外，也提出刺激需求新政。比如支持在重慶生活工作的非本地居民首套房房貸享有本地居民同等待遇；鼓勵縣區政府在房屋、土地徵收上推行直接以貨幣形勢補償被徵收戶；支持「先買新再賣舊」的家庭購置改善性住房等。

鄭州市政府在28日宣布，除調整限購措施、優化購房金融外，將乘著元旦、春節兩大節慶返鄉置產的高峰時段，開展商品房促銷活動，並舉行系列商品房團購活動，一方面滿足居民住房需求，一方面幫助房企紓困，並通過促銷搭建平台。

大連市政府29日消息指出，居民在大連承受第三套及以上非普通住房、非住房、土地權屬，以及單位承受房屋、土地權屬的契稅稅率由現行的4%調整為3%。在此之前，大連政府已多有鬆綁，包括二手房不限購，非本地居民無需12個月社保可購房等。

而三線城市漳州市29日也發布六條措施促進房市發展，內容涵蓋購買新房補貼、購買二手房補貼、支持「賣舊買新」改善住房、實施人才購房補貼、實施二手房「帶押過戶」、進一步規範車位銷售等。

此前，諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪分析，西安、杭州等城市調整限購，說明新一輪需求端的紓困政策已經由熱點新一線或二線城市率先開局，在當前房地產市場尚待加速修復的背景下，金融支持房地產政策要應出盡出、因城施策，充分發揮政策積極效應。

房地產 二手房 鄭州

延伸閱讀

要買房還股票…優缺點超詳細解析！ 專家：小孩才選擇我兩個都要

大陸民眾購房意願 六年新低

吳政隆不再任江蘇省委書記 傳將接大陸國務院秘書長

全台唯一設計類科大連3年招生未達6成 原因是這6字

相關新聞

陸降千項產品關稅 ECFA續實施

為促進經濟好轉，大陸官方昨宣布，明年元旦起將對一○二○項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，並對部分抗癌藥物、抗新冠病...

阿里拚科技 高層大換血

阿里巴巴高階主管大換血，全力拚科技，阿里巴巴董事長張勇宣布，他將兼任阿里雲智能總裁，卸下阿里雲智能總裁的張建鋒繼續擔任達...

NFT交易平台 官方撐腰

大陸正推出首個國家支持的非同質化代幣（NFT）市場，並將於2023年1月1日在北京舉行「中國數位資產交易平台」啟動儀式，...

動力電池專利戰 愈演愈烈

中國大陸動力電池大廠專利戰愈演愈烈，中創新航已正式向法院提告寧德時代「濫用專利權惡意維權和肆意詆毀的不正當競爭行為」，兩...

京津冀區域發展指數提高 開放快

大陸國家統計局28日公布，2021年京津冀區域發展指數為138.9，較上年提高7.7點。其中，開放發展和綠色發展指數提升...

即時配送擬規範 促健康有序發展

疫情之下大陸即時配送行業高速發展，大陸國家發改委經濟貿易司副司長張江波29日在北京表示，該行業與現行政策體系、管理機制不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。