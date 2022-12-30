一線城刺激房市 出招

大陸兆元級城市東莞市開出全面取消房地產限購措施，該舉被視為開啟房地產調控新一頁，一線城市陸續推出新政刺激房地產市場。比如重慶市政府宣布自有住房用於長租可不計入套數；鄭州市政府則調整限購政策，鼓勵房地產企業優惠讓利活動；大連市政府則表示，明年起契稅最高稅率由現行的4%調降至3%。

重慶市政府28日聯合五部門發布促進房地產市場平穩健康發展的舉措，從加大金融支持力度、為企業減負、優化管理外，也提出刺激需求新政。比如支持在重慶生活工作的非本地居民首套房房貸享有本地居民同等待遇；鼓勵縣區政府在房屋、土地徵收上推行直接以貨幣形勢補償被徵收戶；支持「先買新再賣舊」的家庭購置改善性住房等。

鄭州市政府在28日宣布，除調整限購措施、優化購房金融外，將乘著元旦、春節兩大節慶返鄉置產的高峰時段，開展商品房促銷活動，並舉行系列商品房團購活動，一方面滿足居民住房需求，一方面幫助房企紓困，並通過促銷搭建平台。

大連市政府29日消息指出，居民在大連承受第三套及以上非普通住房、非住房、土地權屬，以及單位承受房屋、土地權屬的契稅稅率由現行的4%調整為3%。在此之前，大連政府已多有鬆綁，包括二手房不限購，非本地居民無需12個月社保可購房等。

而三線城市漳州市29日也發布六條措施促進房市發展，內容涵蓋購買新房補貼、購買二手房補貼、支持「賣舊買新」改善住房、實施人才購房補貼、實施二手房「帶押過戶」、進一步規範車位銷售等。

此前，諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪分析，西安、杭州等城市調整限購，說明新一輪需求端的紓困政策已經由熱點新一線或二線城市率先開局，在當前房地產市場尚待加速修復的背景下，金融支持房地產政策要應出盡出、因城施策，充分發揮政策積極效應。