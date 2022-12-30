擴大內需 著眼汽車餐飲

為穩經濟、擴內需，大陸商務部新聞發言人束珏婷29日表示，將著力穩定汽車消費，支持新能源汽車購買使用；支持餐飲等行業恢復發展。

中新經緯報導，束珏婷指出，將努力恢復和擴大消費，不斷增強消費對經濟發展的基礎性作用。一方面是著力穩定汽車消費，支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。支持餐飲等行業恢復發展，促進家電家居消費，推動綠色智能家電下鄉和以舊換新。

同時，加快發展新型消費。將促進新業態新模式健康有序發展，推動生活服務數字化轉型，促進線上線下融合。順應消費升級趨勢，促進綠色消費、智能消費、健康消費，發展首店首發經濟，打造更多消費新場景，釋放消費新活力。

在優化消費平台載體方面，在城市，將加快推進國際消費中心城市培育建設，推進步行街改造提升，統籌開展智慧商圈、智慧商店示範創建；加快建設一刻鐘便民生活圈。在農村，加快推進縣域商業體系建設。

日前召開的中央經濟工作會議部署明年經濟工作任務時，將「著力擴大國內需求」擺在首位，並特別強調「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」。